Европарламент осудил намерения Международного олимпийского комитета вернуть в большие соревнования спортсменов из России и Беларуси. Европарламент настроен серьезно.

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Большинство против МОК

Европарламент провел опрос. Большинство голосующих, а именно 444 депутата, поддержали резолюцию, в которой говорится, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом "противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях". 26 депутатов проголосовали против, 37 воздержались.

Также европарламент призвал 27 стран ЕС и международное сообщество давить на МОК, чтобы тот отменил свое решение, "который является позором для международного мира спорта". Международный олимпийский комитет в свою очередь придерживается своей позиции, которую они подкрепляют заявлением ООН.

Ряд стран уже выступили против допуска на международные соревнования российских и белорусских спортсменов. Польша уже инициировала антироссийскую коалицию в спорте, а также страны северной части Европы выразили свое недовольство решением МОК.

Условия допуска россиян и белорусов к соревнованиям