Европарламент осудил намерения Международного олимпийского комитета вернуть в большие соревнования спортсменов из России и Беларуси. Европарламент настроен серьезно.
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Большинство против МОК
Европарламент провел опрос. Большинство голосующих, а именно 444 депутата, поддержали резолюцию, в которой говорится, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом "противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях". 26 депутатов проголосовали против, 37 воздержались.
Также европарламент призвал 27 стран ЕС и международное сообщество давить на МОК, чтобы тот отменил свое решение, "который является позором для международного мира спорта". Международный олимпийский комитет в свою очередь придерживается своей позиции, которую они подкрепляют заявлением ООН.
Ряд стран уже выступили против допуска на международные соревнования российских и белорусских спортсменов. Польша уже инициировала антироссийскую коалицию в спорте, а также страны северной части Европы выразили свое недовольство решением МОК.
Условия допуска россиян и белорусов к соревнованиям
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.