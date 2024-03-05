На болотах воют: Лавров публично раскритиковал главу МОК за санкции против России на Олимпиаде
Источник:Obozrevatel
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает президента МОК Томаса Баха предателем. Он считает, что комитет политизирует решение о недопуске россиян.
Мировой спорт с началом полномасштабной войны в Украине начал накладывать санкции на представителей России. Команды из страны-террористки не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальных атлетов – только при условии нейтральности.
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Лавров обиделся на МОК
Спортсмены больше не могут представлять Россию на турнире и должны выступать под нейтральным флагом. При этом они должны доказать свою неподдержку войны в Украине и непринадлежность к российским военным структурам.
Именно такую позицию занял Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом. Впрочем, в России это лояльное к ним отношение назвали предательством. К примеру, глава МИД страны-террористки Сергей Лавров раскритиковал из-за этого главу МОК.
То, что сейчас происходит со спортивным движением, который делают руководители МОК и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма. В одном из своих выступлений на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований он ответил: "Мы же не можем политизировать спорт, поэтому надо им создавать необходимые равные права". А вот когда ему сказали о допуске российских и белорусских спортсменов, он говорит: "Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН",
– проскиглил Лавров.
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Очевидно, что представитель России обиделся на Баха, который несколько лет назад дружески здоровался с Владимиром Путиным и пытался вернуть россиян в спорт уже после 2022 года. Впрочем, удалось ему это лишь частично.
Напомним, что россияне пытались обжаловать санкции против себя в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Но CAS не поддержал террористов и оставил их дисквалификацию в силе.
Позиция МОК в отношении российских спортсменов
- комитет пошел навстречу российским атлетам и позволил им выступать на Олимпийских играх-2024
- они смогут это сделать без флага и при условии соблюдения нейтральности и неподдержки войны в Украине
- каждый из спортсменов также должен пройти проверку непричастности к военным структурам России
- однако и это условие не устраивает террористов, они заявляют о предвзятости к себе и отказываются участвовать в Играх
- сама Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже