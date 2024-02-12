Мировой спорт стал накладывать санкции на Россию после того, которая она начала полномасштабную войну против Украины. Индивидуальных спортсменов допускают к международным соревнованиям только под нейтральным флагом.

"Нейтральность" во всей красе

Правда, эта нейтральность выглядит очень неубедительно, ведь Россия всеми возможными методами использует свою пропаганду через спорт.

Один из таких случаев случился 10 февраля, когда в разных городах страны-террористки прошли лыжные забеги в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Особенно привлекло внимание событие в Химках.

В подмосковном городе участников забега выстроили в форме большой буквы "Z", которая является одним из символов российского терроризма в Украине. При этом праздничную речь произнесла трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.



Участники лыжного забега в форме буквы "Z" / spektronline

Сейчас она является депутатом российского парламента от партии Путина "Единая Россия". Ирина передала приветствие участникам гонки от их президента, еще раз показав, насколько спорт является "вне политики" в этой стране.

Как спорт накладывает санкции на Россию