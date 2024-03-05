Мировой спорт с началом полномасштабной войны в Украине начал накладывать санкции на представителей России. Команды из страны-террористки не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальных атлетов – только при условии нейтральности.

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Лавров обиделся на МОК

Спортсмены больше не могут представлять Россию на турнире и должны выступать под нейтральным флагом. При этом они должны доказать свою неподдержку войны в Украине и непринадлежность к российским военным структурам.

Именно такую позицию занял Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом. Впрочем, в России это лояльное к ним отношение назвали предательством. К примеру, глава МИД страны-террористки Сергей Лавров раскритиковал из-за этого главу МОК.

То, что сейчас происходит со спортивным движением, который делают руководители МОК и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма. В одном из своих выступлений на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований он ответил: "Мы же не можем политизировать спорт, поэтому надо им создавать необходимые равные права". А вот когда ему сказали о допуске российских и белорусских спортсменов, он говорит: "Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН",

– проскиглил Лавров.

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Очевидно, что представитель России обиделся на Баха, который несколько лет назад дружески здоровался с Владимиром Путиным и пытался вернуть россиян в спорт уже после 2022 года. Впрочем, удалось ему это лишь частично.

Напомним, что россияне пытались обжаловать санкции против себя в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Но CAS не поддержал террористов и оставил их дисквалификацию в силе.

Позиция МОК в отношении российских спортсменов