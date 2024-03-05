Світовий спорт з початком повномасштабної війни в Україні почав накладати санкції на представників Росії. Команди з країни-терористки не допускають до міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів – лише за умови нейтральності.
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Лавров образився на МОК
Спортсмени більше не можуть представляти Росію на турнірі та мають виступати під нейтральним прапором. При цьому вони повинні довести свою непідтримку війни в Україні та неналежність до російських воєнних структур.
Саме таку позицію зайняв Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Томасом Бахом. Втім у Росії це лояльне до них ставлення назвали зрадою. До прикладу, очільник МЗС країни-терористки Сєргєй Лавров розкритикував через це голову МОК.
Те, що зараз відбувається зі спортивним рухом, який роблять керівники МОК та особисто Томас Бах, я вважаю зрадою всіх ідеалів олімпізму. В одному зі своїх виступів на ініціативи допустити трансгендерів у всі види змагань він відповів: "Ми ж не можемо політизувати спорт, тому треба їм створювати необхідні рівні права". А от коли йому сказали про допуск російських та білоруських спортсменів, він каже: "Ні, це інше. Це не політизація, вони порушили статут ООН",
– проскиглив Лавров.
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Очевидно, що представник Росії образився на Баха, який кілька років тому дружньо вітався із Владіміром Путіним та намагався повернути росіян у спорт вже після 2022 року. Втім вдалося йому це лише частково.
Нагадаємо, що росіяни намагались оскаржити санкції проти себе у Спортивному арбітражному суді в Лозанн. Але CAS не підтримав терористів та залишив їх дискваліфікацію в силі.
Позиція МОК щодо російських спортсменів
- комітет пішов назустріч російським атлетам та дозволив їм виступати на Олімпійських іграх-2024
- вони зможуть це зробити без прапора та за умов дотримання нейтральності і непідтримки війни в Україні
- кожен зі спортсменів також має пройти перевірку непричетності до військових структур Росії
- проте і ця умова не влаштовує терористів, вони заявляють про упередженість до себе та відмовляються брати участь в Іграх
- сама Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі