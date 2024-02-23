С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против россиян. Команды не допускают к соревнованиям, а атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.
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Россияне обиделись на МОК
В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) ввел более жесткие санкции против агрессоров. Тогда организация объявила о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) в своем составе.
Причиной такой радикального решения стало включение в члены ОКР спортивных организаций из регионов, которую Россия оккупировала у Украины. В ответ на приостановление членства террористы подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Но и высшая спортивная инстанция также стала на сторону здравого смысла. CAS отклонил апелляцию россиян и утвердил, что МОК не нарушал принципы законности и равенства при принятии решения о приостановлении деятельности ОКР.
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Решение является окончательным, хотя у России еще есть право подать иск в гражданские инстанции, а именно – в Федеральный суд Швейцарии. Отметим, что приостановление членства лишает ОКР выплат со стороны Международного олимпийского комитета.
Позиция МОК в отношении российских спортсменов
- комитет при этом пошел навстречу российским атлетам и позволил им выступать на Олимпийских играх-2024
- они смогут это сделать без флага и при условии соблюдения нейтральности и неподдержки войны в Украине
- каждый из спортсменов также должен пройти проверку непричастности к военным структурам России
- однако похоже, что это условие не устраивает террористов, они заявляют о предвзятости к себе и отказываются участвовать в Играх
- сама Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже