С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт начал вводить санкции против россиян. Команды не допускают к соревнованиям, а атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Россияне обиделись на МОК

В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) ввел более жесткие санкции против агрессоров. Тогда организация объявила о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) в своем составе.

Причиной такой радикального решения стало включение в члены ОКР спортивных организаций из регионов, которую Россия оккупировала у Украины. В ответ на приостановление членства террористы подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Но и высшая спортивная инстанция также стала на сторону здравого смысла. CAS отклонил апелляцию россиян и утвердил, что МОК не нарушал принципы законности и равенства при принятии решения о приостановлении деятельности ОКР.

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Решение является окончательным, хотя у России еще есть право подать иск в гражданские инстанции, а именно – в Федеральный суд Швейцарии. Отметим, что приостановление членства лишает ОКР выплат со стороны Международного олимпийского комитета.

Позиция МОК в отношении российских спортсменов