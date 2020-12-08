Алексей Новиков стал сильнейшим человеком планеты на соревнованиях по силовой атлетике World Strongest Man. После получения титула украинца обвинили в любви к России и назвали вторым Усиком.

В интервью на ютуб-канале "Сила спорта" Новиков заявил, что происходящее на Донбассе уже давно не является антитеррористической операцией (АТО).

Он также отметил, что Крым бесспорно является украинским. Наш соотечественник рассказал, что отказался от соревнований на территории России из-за напряженной политической обстановки между странами.

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Крым украинский, конечно. Он только украинский, здесь не может возникать никаких вопросов. На Донбассе идет война, там давным-давно, с моей точки зрения, не проходит АТО, как это называют. Там действительно есть война и российские военнослужащие.

"Меня уже пригласили на Siberian Power Show в России, и я сказал, что не могу поехать ни в коем случае. Сейчас я этого не хочу. Когда закончится война, и мы будем видеть политические настроения между странами, тогда мы сможем об этом поговорить", – высказал свое мнение Новиков.

Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты: что известно

Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты – World Strongest Man – в Брейдентоне, Флорида, США.

Алексей стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот статус. Также Новиков получил самый престижный титул сильнейшего человека впервые с тех пор, как им владел другой украинец Василий Вирастюк (2004 и 2007 годы).

Вторую и третью строчку на пьедестале заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.