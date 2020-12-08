Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети на змаганнях по силовій атлетиці World Strongest Man. Після отримання титулу українця звинуватили в любові до Росії і назвали другим Усиком.

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Сила спорту" Новіков заявив, що те, що відбувається на Донбасі, вже давно не є антитерористичною операцією (АТО).

Він також зазначив, що Крим безперечно є українським. Наш співвітчизник розповів, що відмовився від змагань на території Росії через напружену політичну обстановку між країнами.

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Крим український, звичайно. Він тільки український, тут не може виникати жодних питань. На Донбасі йде війна, там давним-давно, з моєї точки зору, не проходить АТО, як це називають. Там дійсно є війна і російські військовослужбовці.

"Мене вже запросили на Siberian Power Show в Росії, і я сказав, що не можу поїхати ні в якому разі. Зараз я цього не хочу. Коли закінчиться війна, і ми будемо бачити політичні настрої між країнами, тоді ми зможемо про це поговорити", – висловив свою думку Новіков.

Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети: що відомо

Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.

Олексій став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус. Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.