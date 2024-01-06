Легенда украинского футбола Андрей Шевченко провёл яркую карьеру в Европе. Нападающий засиял в Милане, с которым выиграл Лигу чемпионов, Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА.
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Впрочем, после перехода в Челси в 2006-м его карьера пошла на спад. Известный британский ресурс GiveMeSport внес трансфер Шевченко в топ-11 самых провальных в истории футбола.
Переход Андрея в состав лондонцев занял шестое место в рейтинге. Лидерство получил бразилец Филиппе Коутиньо, за которого Барселона в 2019 году отдала Ливерпулю 135 миллионов евро.
Топ-11 самых провальных трансферов по версии GiveMeSport:
|МЕСТО
|ИГРОК
|ГОД
|ОТКУДА
|КУДА
|Сумма
|1
|Филиппе Коутиньо
|2019
|Ливерпуль
|Барселона
|135 млн евро
|2
|Антуан Гризманн
|2019
|Атлетико
|Барселона
|120 млн евро
|3
|Эден Азар
|2019
|Челси
|Реал
|115 млн евро
|4
|Ромелу Лукаку
|2021
|Интер
|Челси
|113 млн евро
|5
|Алексис Санчес
|2018
|Арсенал
|Манчестер Юн.
|34 млн евро
|6
|Андрей Шевченко
|2006
|Милан
|Челси
|44 млн евро
|7
|Джонатан Вудгейт
|2004
|Ньюкасл
|Реал
|18 млн евро
|8
|Анхель Ди Мария
|2014
|Реал
|Манчестер Юн.
|75 млн евро
|9
|Энди Кэрролл
|2011
|Ньюкасл
|Ливерпуль
|41 млн евро
|10
|Фернандо Торрес
|2011
|Ливерпуль
|Челси
|58 млн евро
|11
|Марио Балотелли
|2014
|Милан
|Ливерпуль
|20 млн евро
Напомним, что Шевченко провел в Челсе всего два сезона, забив 22 гола в 77 матчах. Украинцу удалось выиграть Кубок Англии и Кубок лиги, а также дойти до финала Лиги чемпионов.
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К слову, сейчас Андрей Николаевич готовится стать президентом УАФ. На выборах, которые должны пройти 25 января, Шевченко будет единственным кандидатом на эту должность.
Ранее уроженец Киевской области возглавлял сборную Украины и итальянский Дженоа. Вместе с национальной сборной коуч дошел до четвертьфинала Евро-2020.