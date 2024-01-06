Легенда украинского футбола Андрей Шевченко провёл яркую карьеру в Европе. Нападающий засиял в Милане, с которым выиграл Лигу чемпионов, Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА.

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Впрочем, после перехода в Челси в 2006-м его карьера пошла на спад. Известный британский ресурс GiveMeSport внес трансфер Шевченко в топ-11 самых провальных в истории футбола.

Переход Андрея в состав лондонцев занял шестое место в рейтинге. Лидерство получил бразилец Филиппе Коутиньо, за которого Барселона в 2019 году отдала Ливерпулю 135 миллионов евро.

Топ-11 самых провальных трансферов по версии GiveMeSport:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА Сумма 1 Филиппе Коутиньо 2019 Ливерпуль Барселона 135 млн евро 2 Антуан Гризманн 2019 Атлетико Барселона 120 млн евро 3 Эден Азар 2019 Челси Реал 115 млн евро 4 Ромелу Лукаку 2021 Интер Челси 113 млн евро 5 Алексис Санчес 2018 Арсенал Манчестер Юн. 34 млн евро 6 Андрей Шевченко 2006 Милан Челси 44 млн евро 7 Джонатан Вудгейт 2004 Ньюкасл Реал 18 млн евро 8 Анхель Ди Мария 2014 Реал Манчестер Юн. 75 млн евро 9 Энди Кэрролл 2011 Ньюкасл Ливерпуль 41 млн евро 10 Фернандо Торрес 2011 Ливерпуль Челси 58 млн евро 11 Марио Балотелли 2014 Милан Ливерпуль 20 млн евро

Напомним, что Шевченко провел в Челсе всего два сезона, забив 22 гола в 77 матчах. Украинцу удалось выиграть Кубок Англии и Кубок лиги, а также дойти до финала Лиги чемпионов.

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К слову, сейчас Андрей Николаевич готовится стать президентом УАФ. На выборах, которые должны пройти 25 января, Шевченко будет единственным кандидатом на эту должность.

Ранее уроженец Киевской области возглавлял сборную Украины и итальянский Дженоа. Вместе с национальной сборной коуч дошел до четвертьфинала Евро-2020.