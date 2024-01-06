Легенда українського футболу Андрій Шевченко провів яскраву кар'єру в Європі. Нападник засяяв у Мілані, з яким виграв Лігу чемпіонів, Серію А, Кубок та Суперкубок Італії, а також Суперкубок УЄФА.

До теми Динамо та Шахтар потрапили у топ-10 рейтингу за кількістю вихованців у світовому футболі

Втім після переходу в Челсі у 2006-му його кар'єра пішла на спад. Відомий британський ресурс GiveMeSport вніс трансфер Шевченка у топ-11 найбільш провальних в історії футболу.

Перехід Андрія до складу лондонців посів шосте місце в рейтингу. Лідерство ж отримав бразилець Філіппе Коутіньо, за якого Барселона у 2019 році віддала Ліверпулю 135 мільйонів євро.

Топ-11 найбільш провальних трансферів за версією GiveMeSport:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Філіппе Коутіньо 2019 Ліверпуль Барселона 135 млн євро 2 Антуан Грізманн 2019 Атлетіко Барселона 120 млн євро 3 Еден Азар 2019 Челсі Реал 115 млн євро 4 Ромелу Лукаку 2021 Інтер Челсі 113 млн євро 5 Алексіс Санчес 2018 Арсенал Манчестер Юн. 34 млн євро 6 Андрій Шевченко 2006 Мілан Челсі 44 млн євро 7 Джонатан Вудгейт 2004 Ньюкасл Реал 18 млн євро 8 Анхель Ді Марія 2014 Реал Манчестер Юн. 75 млн євро 9 Енді Керролл 2011 Ньюкасл Ліверпуль 41 млн євро 10 Фернандо Торрес 2011 Ліверпуль Челсі 58 млн євро 11 Маріо Балотеллі 2014 Мілан Ліверпуль 20 млн євро

Нагадаємо, що Шевченко провів у Челсі лише два сезони, забивши 22 голи у 77 матчах. Українцю вдалось виграти Кубок Англії та Кубок ліги, а також дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте також "Шевченко може потрапити у мишоловку": президент Дніпра-1 розкритикував обрання легенди до УАФ

До слова, зараз Андрій Миколайович готується стати президентом УАФ. На виборах, які мають відбутися 25 січня, Шевченко буде єдиним кандидатом на цю посаду.

Раніше уродженець Київщини очолював збірну України та італійський Дженоа. Разом із національною збірною коуч дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.