Роналду, Месси и другие: Forbes определил десятку самых оплачиваемых спортсменов за год
Источник:Forbes
Известное издание оценило доход топ-спортсменов за 2022 год и обнародовало топ-10 самых богатых. Среди них нашлось место и для завершившего карьеру Роджера Федерера.
Издание Forbes составило рейтинг самых оплачиваемых спортсменов за год. Большинство представителей топ-10 представляют футбол и баскетбол.
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Всего десятка самых оплачиваемых спортсменов за прошлый год заработала суммарно 1,11 миллиарда долларов, что стало рекордом. Прошлый был установлен в 2018-м – 1,06 миллиарда.
Тот-10 самых оплачиваемых спортсменов за год (суммы – в миллионах долларов):
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|СПОРТ
|В СПОРТЕ
|ВНЕ СПОРТА
|В ОБЩЕМ
|1
|Криштиану Роналду
|футбол
|46
|90
|136
|2
|Лионель Месси
|футбол
|65
|65
|130
|3
|Килиан Мбаппе
|футбол
|100
|20
|120
|4
|Леброн Джеймс
|баскетбол
|44,5
|75
|119,5
|5
|Сауль Альварес
|бокс
|100
|10
|110
|6
|Дастин Джонсон
|гольф
|102
|5
|107
|7
|Фил Микелсон
|гольф
|104
|2
|106
|8
|Стефен Карри
|баскетбол
|48,4
|52
|104
|9
|Роджер Федерер
|теннис
|0,1
|95
|95,1
|10
|Кевин Дюрант
|баскетбол
|44,1
|45
|89,1
Лидерство в списке занимают три ведущих футболиста современности – Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Доход каждого из них перевалил за отметку в 120 миллиардов долларов.
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При этом у португальца подавляющая часть заработка касается нефутбольной деятельности. Аналогичный существенный перекос можно увидеть и у Роджера Федерера, в прошлом году завершившего теннисную карьеру.