Издание Forbes составило рейтинг самых оплачиваемых спортсменов за год. Большинство представителей топ-10 представляют футбол и баскетбол.

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Всего десятка самых оплачиваемых спортсменов за прошлый год заработала суммарно 1,11 миллиарда долларов, что стало рекордом. Прошлый был установлен в 2018-м – 1,06 миллиарда.

Тот-10 самых оплачиваемых спортсменов за год (суммы – в миллионах долларов):

МЕСТО ДЕВУТЬ СПОРТ В СПОРТЕ ВНЕ СПОРТА В ОБЩЕМ 1 Криштиану Роналду футбол 46 90 136 2 Лионель Месси футбол 65 65 130 3 Килиан Мбаппе футбол 100 20 120 4 Леброн Джеймс баскетбол 44,5 75 119,5 5 Сауль Альварес бокс 100 10 110 6 Дастин Джонсон гольф 102 5 107 7 Фил Микелсон гольф 104 2 106 8 Стефен Карри баскетбол 48,4 52 104 9 Роджер Федерер теннис 0,1 95 95,1 10 Кевин Дюрант баскетбол 44,1 45 89,1

Лидерство в списке занимают три ведущих футболиста современности – Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Доход каждого из них перевалил за отметку в 120 миллиардов долларов.

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При этом у португальца подавляющая часть заработка касается нефутбольной деятельности. Аналогичный существенный перекос можно увидеть и у Роджера Федерера, в прошлом году завершившего теннисную карьеру.