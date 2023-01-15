Сага с переходом Мудрика в Челси подходит к своему успешному окончанию. По разным сообщениям СМИ, Михаил уже прилетел в Лондон, где проходит медосмотр, а в течение дня лондонский клуб официально объявит о трансфере украинца.

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Болельщики Челси с нетерпением ждут трансфера

Сообщается, что "аристократы" выложат на стол "Шахтера" 100 миллионов евро, о которых так долго говорили "горняки". Футболист говорил, что хотел бы перейти в арсенал, где уже играет Александр Зинченко. Но не всегда идёт так, как хочется. Челси заключит контракт с левым вингером до 2030 года.

14 января прессслужба Челси изложила публикацию с Мудриком, в котором обратилась к своим фанатам: "Напишите Мудрику сообщение, чтобы выразить свою любовь!"

Болельщики "аристократов" мгновенно перешли на аккаунт Михаила в инстаграмме. С тех пор за менее чем за сутки на страницу украинского футболиста подписалось более 300 тысяч поклонников "синих". До этого у Мудрика было 442 тысячи подписчиков. На 15 января на его странице уже 748 тысяч читателей.

И это еще Мудрика не сыграл на Стэмфорд Бридж и не влюбил в свою игру фанатов Челси.



300 тысяч фанатов Челси подписалось на Мудрика / Скриншот из инстаграммы Михаила

Интересно, что 15 января Челси выложило новую публикацию о Мудрике.

Мудрик может спасти Челси от провального сезона. "Синие" после 19 туров идут только на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 25 очков.

Напомним, что британские болельщики очень тепло относятся к украинским легионерам. Они были одними из первых, кто поддержал украинцев после 24 февраля. На всех стадионах Англии были сине-желтые флаги. А фанаты Арсенала вообще не перестают петь песни об Александре Зинченко, который 22 июля 2022 года стал "канониром".