Уже в пятницу, 14 июня, в Германии начнется Евро-2024. Турнир посетят 24 топ-сборные континента, которые сыграют 51 матч на десяти стадионах страны. Арены Германии станут одним из украшений турнира.
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Местные фанаты обожают футбол и с легкостью заполняют крупнейшие стадионы Германии на любые матчи. Что интересно, на пяти из 10-ти стадионах Евро играют команды из второго немецкого дивизиона. 24 Канал знакомит читателей с аренами чемпионата Европы.
ДЮССЕЛЬДОРФ
- Название: Меркур-Шпиль Арена
- Клуб: Фортуна
- Вместимость: 46 264 зрителя
Стадион в Дюссельдорфе сверху / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|17 июня
|22:00
|D
|Австрия – Франция
|21 июня
|16:00
|Е
|Словакия – Украина
|24 июня
|22:00
|В
|Албания – Испания
|1 июля
|19:00
|1/8 финала
|2D – 2E
|6 июля
|19:00
|1/4 финала
|1С/3DEF – 2A | 2B
Стадион был построен в 2004 году и имел надежды приобщиться к домашнему ЧМ-2006. Впрочем тогда немцы решили проигнорировать один из крупнейших городов на западе. Теперь же праздник придет и на арену скромной Фортуны, которая не балует местных фанатов частыми выступлениями в элите.
Однако и стадион не теряется. К примеру, в 2011-м на Меркур-Шпиль Арене прошел песенный конкурс Евровидение, а в 2020-м принял полуфинальный матч Лиги Европы через ковид. Именно здесь Шахтер разгромно уступил Интеру (0:5). Теперь же Украина сыграет один из матчей на Евро именно в Дюссельдорфе (возможно, даже два).
ЛЕЙПЦИГ
- Название: Ред Булл Арена
- Клуб: Лейпциг
- Вместимость: 46 635 зрителей
Арена Лейпцига примет четыре матча Евро-2024 / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|18 июня
|22:00
|F
|Португалия – Чехия
|21 июня
|22:00
|D
|Нидерланды – Франция
|24 июня
|22:00
|В
|Хорватия – Италия
|2 июля
|22:00
|1/8 финала
|1D – 2F
Лейпцигский стадион также был открыт в 2024 году, но в отличие от Дюссельдорфа ему посчастливилось принять ЧМ-2006. Именно здесь начала свой путь тогда сборная Украины, которая с треском проиграла Испании. Впрочем "РБ Арена" (именно так она называется на международных матчах) дарила нашим фанатам и приятные воспоминания.
Речь о разгроме Лейпцига от Шахтера в 2022 году в Лиге чемпионов (4:1). Теперь же арена точно не будет принимать Украину, но ей повезет увидеть Роналду, Мбаппе, Модрича, ван Дейка и действующих чемпионов Европы итальянцев. Что интересно, все матчи Евро в Лейпциге будут начинаться в поздний слот (22:00).
КЕЛЬН
- Название: Рейн Энерги Штадион
- Клуб: Кельн
- Вместимость: 46 922 зрителя
В Кельне проходил финал Лиги Европы-2020 / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|15 июня
|16:00
|А
|Венгрия – Швейцария
|19 июня
|22:00
|А
|Шотландия – Швейцария
|22 июня
|22:00
|Е
|Бельгия – Румыния
|25 июня
|22:00
|С
|Англия – Словения
|30 июня
|22:00
|1/8 финала
|1B – 3A/D/E/F
"Рейн Энерги Штадион" является одним из старейших стадионов Германии. В прошлом году арена праздновала свое столетие. Однако международные турниры Кельн стал принимать только в XXI веке. Сначала был Кубок конфедераций-2005, а за год – пять матчей Мундиаля.
Среди них и самый памятный для Украины. Именно на "Рейн Энерги Штадион" подопечные Блохина по пенальти переиграли Швейцарию и вышли в четвертьфинал. Еще одним знаменательным событием для Кельна стал финал Лиги Европы-2020, где Севилья перестреляла Интер (3:2). А вот на этом Евро Кельн обделили вниманием топ-команд. На групповой стадии в город приедет только Англия.
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ
- Название: Дойче Банк Парк
- Клуб: Айнтрахт
- Вместимость: 48 057 зрителей
На арене Айнтрахта неудачно играли клубы из Украины / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|17 июня
|19:00
|Е
|Бельгия – Словакия
|21 июня
|16:00
|С
|Дания – Англия
|24 июня
|22:00
|А
|Швейцария – Германия
|26 июня
|19:00
|Е
|Словакия – Румыния
|1 июля
|22:00
|1/8 финала
|1F – 3A/B/C
А вот этот стадион будет праздновать столетие в следующем году. До 2005-го арена называлась "Вальдштадион" благодаря своему расположению прямо в лесу. Но позже Айнтрахт стал продавать название крупным банкам – сначала Коммерцбанк Арена, теперь Дойче Банк Парк.
За свою историю арена Айнтрахта увидела немало грандиозных событий – ЧМ-1974, Евро-1988 с победой СССР над Англией, Кубок конфедераций-2005 с финалом и пять игр ЧМ-2006. А вот украинцам "Дойче Банк Парк". В разные годы здесь проигрывали Днепр и дважды Шахтер.
ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН
- Название: Фелтинс Арена
- Клуб: Шальке
- Вместимость: 49 471 зритель
Стадион Шальке может становиться полностью закрытым / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|16 июня
|22:00
|С
|Сербия – Англия
|20 июня
|22:00
|В
|Испания – Италия
|26 июня
|22:00
|F
|Грузия – Португалия
|30 июня
|19:00
|1/8 финала
|1С – 3D/E/F
Стадион Шальке имеет интересное свойство, а именно сдвижную крышу, которая делает арену полностью закрытой. "АуфШальке" был открыт в 2001 году, а позже взял название пивного спонсора. Арена принимала пять матчей ЧМ-2006, а также различные нефутбольные события.
Среди них был бой с участием Владимира Кличко, который в Гельзенкирхене одолел узбека Руслана Чагаева. Была арена фартовой и для Шахтера, который выиграл на ней в обоих матчах против Шальке в Кубке УЕФА и Лиге Европы.
ГАМБУРГ
- Название: Фолькспаркштадион
- Клуб: Гамбург
- Вместимость: 50 215 зрителей
Стадион Гамбурга принимал матчи Шахтера в Лиге чемпионов / фото с сайта Шахтера
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|16 июня
|16:00
|D
|Польша – Нидерланды
|19 июня
|16:00
|В
|Хорватия – Албания
|22 июня
|16:00
|F
|Грузия – Чехия
|26 июня
|22:00
|F
|Чехия – Турция
|5 июля
|22:00
|1/4 финала
|1F/3ABC – 2D/2E
Гамбург был довольно близким для Украины в прошлом сезоне. Именно на "Фолькспаркштадион" Шахтер принимал домашние матчи в ЛЧ и ЛЕ, одержав победы над Барселоной и Антверпеном.
Арена Гамбурга в отличие от многих "коллег" отказалась от спонсорского названия в 2015-м. За пять лет до этого арена принимала финал Лиги Европы между Атлетико и Фулхэмом. "Фолькспаркштадион" имеет богатую историю международных турниров. Арена принимала ЧМ-1974, в том числе и историческую дуэль между ФРГ и ГДР.
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В 1988-м Гамбург принимал полуфинал между немцами и нидерландцами. А на Мундиале 2006-го Гамбург принял два матча сборной Украины. Получились диаметрально разные результаты – победа 4:0 над Саудовской Аравией и поражение 0:3 от Италии в четвертьфинале.
ШТУТГАРТ
- Название: MHP Арена
- Клуб: Штутгарт
- Вместимость: 50 998 зрителей
Вид на арену Штутгарта / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|16 июня
|19:00
|С
|Словения – Дания
|19 июня
|19:00
|А
|Германия – Венгрия
|23 июня
|22:00
|А
|Шотландия – Венгрия
|26 июня
|19:00
|Е
|Украина – Бельгия
|5 июля
|19:00
|1/4 финала
|1B/3ADEF – 1A/2C
Стадион Штутгарта был построен в 1929 году, а с 1933 по 1945 носила имя диктатора Адольфа Гитлера. Большинство фанатов помнят арену под названием "Мерседес Бенц Арена" из-за крупного автомобильного концерна в Штутгарте.
"MHP Арена" была привлечена к Евро-1988 и двух Мундиалей, которые ранее проходили в Германии. Кроме того, в Штутгарте прошли два финала КЕЧ – в 1959 и 1988 годах. Триумфовали тогда Реал и ПСВ соответственно. Уже этим летом на стадионе вице-чемпионов Бундеслиги сыграет и сборная Украины, против близкой территориально к Штутгарту Бельгии.
ДОРТМУНД
- Название: Сигнал Идуна Парк
- Клуб: Боруссия Д
- Вместимость: 61 524 зрителя
Как выглядит "Сигнал Идуна Парк" / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|15 июня
|22:00
|В
|Италия – Албания
|18 июня
|19:00
|F
|Турция – Грузия
|22 июня
|19:00
|F
|Турция – Португалия
|25 июня
|19:00
|D
|Франция – Польша
|29 июня
|22:00
|1/8 финала
|1А – 2С
|10 июля
|22:00
|1/2 финала
Арена, которая именовалась ранее "Вестфаленштадион", была построена к ЧМ-1974. Суммарно на Мундиалях арена Боруссии приняла десять игр, в том числе и полуфинал-2006 Германии против Италии. Также там прошел и самый яркий финал в истории Кубка УЕФА. В 2001-м Ливерпуль победил Алавес 5:4.
Этим летом стадион тоже должен принять полуфинал. Обычно арена Боруссии бьет рекорды по посещаемости в Европе. На каждую игру на "Сигнал Идуна Парк" приходят около 80 тысяч. Однако на международных матчах вместимость уменьшается почти на четверть.
МЮНХЕН
- Название: Альянц Арена
- Клуб: Бавария
- Вместимость: 66 026 зрителей
Украина начнет Евро-2024 в Мюнхене / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|14 июня
|22:00
|А
|Германия – Шотландия
|17 июня
|16:00
|Е
|Румыния – Украина
|20 июня
|16:00
|С
|Словения – Сербия
|25 июня
|22:00
|С
|Дания – Сербия
|2 июля
|19:00
|1/8 финала
|1Е – 3A/B/С/D
|9 июля
|22:00
|1/2 финала
Стадион Баварии недаром называют одним из самых современных в Европе. Внешний вид и архитектура его действительно впечатляют. Мюнхенцы построили новую арену в 2005 году. Уже через год "Альянц Арена" приняла шесть матчей Мундиаля (среди них и полуфинал).
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А на Евро-2020 стала хозяином четырех матчей. Также в 2012-м на ней прошел финал Лиги чемпионов, где местная Бавария уступила Челси. В следующем сезоне Мюнхен снова примет решающий матч ЛЧ. Украина же начнет путь на Евро-2024 в этом городе, который примет в том числе матч-открытие.
БЕРЛИН
- Название: Олимпиаштадион
- Клуб: Герта
- Вместимость: 70 033 зрителя
Именно на этой арене пройдет финал Евро-2024 / фото Getty Images
Матчи Евро-2024
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГРУППА
|МАТЧ
|15 июня
|19:00
|В
|Испания – Хорватия
|21 июня
|19:00
|D
|Польша – Австрия
|25 июня
|19:00
|D
|Нидерланды – Австрия
|29 июня
|19:00
|1/8 финала
|2А – 2В
|6 июля
|22:00
|1/4 финала
|1Е/3ABСD – 1D/2F
|14 июля
|22:00
|финал
Не было никаких сомнений, что именно столичный "Олимпиаштадион" будет принимать финал Евро-2024. Арена была построена в 1936 году к Олимпийским играм. Конструкция стадиона выполнена в форме буквы "С", что делает его уникальным в этом плане.
Арена принимала большое количество спортивных событий. Среди них и матчи ЧМ-1974, а также шесть встреч Мундиаля-2006. Именно здесь Италия становилась чемпионом мира, а Зинедин Зидан бил головой в грудь Марко Матерацци. На том же чемпионате мира Украина одолела Тунис в группе.
В 2015-м Берлину доверили финал Лиги чемпионов, где Барселона переиграла Ювентус. А вот на клубном уровне "Олимпиаштадион" имеет довольно скромную историю. Местная Герта давно не видела славных времен. Отдушиной стали матчи Лиги чемпионов прошлого сезона благодаря Униону.