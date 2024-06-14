Уже в пятницу, 14 июня, в Германии начнется Евро-2024. Турнир посетят 24 топ-сборные континента, которые сыграют 51 матч на десяти стадионах страны. Арены Германии станут одним из украшений турнира.

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Местные фанаты обожают футбол и с легкостью заполняют крупнейшие стадионы Германии на любые матчи. Что интересно, на пяти из 10-ти стадионах Евро играют команды из второго немецкого дивизиона. 24 Канал знакомит читателей с аренами чемпионата Европы.

ДЮССЕЛЬДОРФ

Название : Меркур-Шпиль Арена

: Меркур-Шпиль Арена Клуб : Фортуна

: Фортуна Вместимость: 46 264 зрителя



Стадион в Дюссельдорфе сверху / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 17 июня 22:00 D Австрия – Франция 21 июня 16:00 Е Словакия – Украина 24 июня 22:00 В Албания – Испания 1 июля 19:00 1/8 финала 2D – 2E 6 июля 19:00 1/4 финала 1С/3DEF – 2A | 2B

Стадион был построен в 2004 году и имел надежды приобщиться к домашнему ЧМ-2006. Впрочем тогда немцы решили проигнорировать один из крупнейших городов на западе. Теперь же праздник придет и на арену скромной Фортуны, которая не балует местных фанатов частыми выступлениями в элите.

Однако и стадион не теряется. К примеру, в 2011-м на Меркур-Шпиль Арене прошел песенный конкурс Евровидение, а в 2020-м принял полуфинальный матч Лиги Европы через ковид. Именно здесь Шахтер разгромно уступил Интеру (0:5). Теперь же Украина сыграет один из матчей на Евро именно в Дюссельдорфе (возможно, даже два).

ЛЕЙПЦИГ

Название : Ред Булл Арена

: Ред Булл Арена Клуб : Лейпциг

: Лейпциг Вместимость: 46 635 зрителей



Арена Лейпцига примет четыре матча Евро-2024 / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 18 июня 22:00 F Португалия – Чехия 21 июня 22:00 D Нидерланды – Франция 24 июня 22:00 В Хорватия – Италия 2 июля 22:00 1/8 финала 1D – 2F

Лейпцигский стадион также был открыт в 2024 году, но в отличие от Дюссельдорфа ему посчастливилось принять ЧМ-2006. Именно здесь начала свой путь тогда сборная Украины, которая с треском проиграла Испании. Впрочем "РБ Арена" (именно так она называется на международных матчах) дарила нашим фанатам и приятные воспоминания.

Речь о разгроме Лейпцига от Шахтера в 2022 году в Лиге чемпионов (4:1). Теперь же арена точно не будет принимать Украину, но ей повезет увидеть Роналду, Мбаппе, Модрича, ван Дейка и действующих чемпионов Европы итальянцев. Что интересно, все матчи Евро в Лейпциге будут начинаться в поздний слот (22:00).

КЕЛЬН

Название : Рейн Энерги Штадион

: Рейн Энерги Штадион Клуб : Кельн

: Кельн Вместимость: 46 922 зрителя



В Кельне проходил финал Лиги Европы-2020 / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 15 июня 16:00 А Венгрия – Швейцария 19 июня 22:00 А Шотландия – Швейцария 22 июня 22:00 Е Бельгия – Румыния 25 июня 22:00 С Англия – Словения 30 июня 22:00 1/8 финала 1B – 3A/D/E/F

"Рейн Энерги Штадион" является одним из старейших стадионов Германии. В прошлом году арена праздновала свое столетие. Однако международные турниры Кельн стал принимать только в XXI веке. Сначала был Кубок конфедераций-2005, а за год – пять матчей Мундиаля.

Среди них и самый памятный для Украины. Именно на "Рейн Энерги Штадион" подопечные Блохина по пенальти переиграли Швейцарию и вышли в четвертьфинал. Еще одним знаменательным событием для Кельна стал финал Лиги Европы-2020, где Севилья перестреляла Интер (3:2). А вот на этом Евро Кельн обделили вниманием топ-команд. На групповой стадии в город приедет только Англия.

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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Название : Дойче Банк Парк

: Дойче Банк Парк Клуб : Айнтрахт

: Айнтрахт Вместимость: 48 057 зрителей



На арене Айнтрахта неудачно играли клубы из Украины / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 17 июня 19:00 Е Бельгия – Словакия 21 июня 16:00 С Дания – Англия 24 июня 22:00 А Швейцария – Германия 26 июня 19:00 Е Словакия – Румыния 1 июля 22:00 1/8 финала 1F – 3A/B/C

А вот этот стадион будет праздновать столетие в следующем году. До 2005-го арена называлась "Вальдштадион" благодаря своему расположению прямо в лесу. Но позже Айнтрахт стал продавать название крупным банкам – сначала Коммерцбанк Арена, теперь Дойче Банк Парк.

За свою историю арена Айнтрахта увидела немало грандиозных событий – ЧМ-1974, Евро-1988 с победой СССР над Англией, Кубок конфедераций-2005 с финалом и пять игр ЧМ-2006. А вот украинцам "Дойче Банк Парк". В разные годы здесь проигрывали Днепр и дважды Шахтер.

ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН

Название : Фелтинс Арена

: Фелтинс Арена Клуб : Шальке

: Шальке Вместимость: 49 471 зритель



Стадион Шальке может становиться полностью закрытым / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 16 июня 22:00 С Сербия – Англия 20 июня 22:00 В Испания – Италия 26 июня 22:00 F Грузия – Португалия 30 июня 19:00 1/8 финала 1С – 3D/E/F

Стадион Шальке имеет интересное свойство, а именно сдвижную крышу, которая делает арену полностью закрытой. "АуфШальке" был открыт в 2001 году, а позже взял название пивного спонсора. Арена принимала пять матчей ЧМ-2006, а также различные нефутбольные события.

Среди них был бой с участием Владимира Кличко, который в Гельзенкирхене одолел узбека Руслана Чагаева. Была арена фартовой и для Шахтера, который выиграл на ней в обоих матчах против Шальке в Кубке УЕФА и Лиге Европы.

ГАМБУРГ

Название : Фолькспаркштадион

: Фолькспаркштадион Клуб : Гамбург

: Гамбург Вместимость: 50 215 зрителей



Стадион Гамбурга принимал матчи Шахтера в Лиге чемпионов / фото с сайта Шахтера

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 16 июня 16:00 D Польша – Нидерланды 19 июня 16:00 В Хорватия – Албания 22 июня 16:00 F Грузия – Чехия 26 июня 22:00 F Чехия – Турция 5 июля 22:00 1/4 финала 1F/3ABC – 2D/2E

Гамбург был довольно близким для Украины в прошлом сезоне. Именно на "Фолькспаркштадион" Шахтер принимал домашние матчи в ЛЧ и ЛЕ, одержав победы над Барселоной и Антверпеном.

Арена Гамбурга в отличие от многих "коллег" отказалась от спонсорского названия в 2015-м. За пять лет до этого арена принимала финал Лиги Европы между Атлетико и Фулхэмом. "Фолькспаркштадион" имеет богатую историю международных турниров. Арена принимала ЧМ-1974, в том числе и историческую дуэль между ФРГ и ГДР.

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В 1988-м Гамбург принимал полуфинал между немцами и нидерландцами. А на Мундиале 2006-го Гамбург принял два матча сборной Украины. Получились диаметрально разные результаты – победа 4:0 над Саудовской Аравией и поражение 0:3 от Италии в четвертьфинале.

ШТУТГАРТ

Название : MHP Арена

: MHP Арена Клуб : Штутгарт

: Штутгарт Вместимость: 50 998 зрителей



Вид на арену Штутгарта / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 16 июня 19:00 С Словения – Дания 19 июня 19:00 А Германия – Венгрия 23 июня 22:00 А Шотландия – Венгрия 26 июня 19:00 Е Украина – Бельгия 5 июля 19:00 1/4 финала 1B/3ADEF – 1A/2C

Стадион Штутгарта был построен в 1929 году, а с 1933 по 1945 носила имя диктатора Адольфа Гитлера. Большинство фанатов помнят арену под названием "Мерседес Бенц Арена" из-за крупного автомобильного концерна в Штутгарте.

"MHP Арена" была привлечена к Евро-1988 и двух Мундиалей, которые ранее проходили в Германии. Кроме того, в Штутгарте прошли два финала КЕЧ – в 1959 и 1988 годах. Триумфовали тогда Реал и ПСВ соответственно. Уже этим летом на стадионе вице-чемпионов Бундеслиги сыграет и сборная Украины, против близкой территориально к Штутгарту Бельгии.

ДОРТМУНД

Название : Сигнал Идуна Парк

: Сигнал Идуна Парк Клуб : Боруссия Д

: Боруссия Д Вместимость: 61 524 зрителя



Как выглядит "Сигнал Идуна Парк" / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 15 июня 22:00 В Италия – Албания 18 июня 19:00 F Турция – Грузия 22 июня 19:00 F Турция – Португалия 25 июня 19:00 D Франция – Польша 29 июня 22:00 1/8 финала 1А – 2С 10 июля 22:00 1/2 финала

Арена, которая именовалась ранее "Вестфаленштадион", была построена к ЧМ-1974. Суммарно на Мундиалях арена Боруссии приняла десять игр, в том числе и полуфинал-2006 Германии против Италии. Также там прошел и самый яркий финал в истории Кубка УЕФА. В 2001-м Ливерпуль победил Алавес 5:4.

Этим летом стадион тоже должен принять полуфинал. Обычно арена Боруссии бьет рекорды по посещаемости в Европе. На каждую игру на "Сигнал Идуна Парк" приходят около 80 тысяч. Однако на международных матчах вместимость уменьшается почти на четверть.

МЮНХЕН

Название : Альянц Арена

: Альянц Арена Клуб : Бавария

: Бавария Вместимость: 66 026 зрителей



Украина начнет Евро-2024 в Мюнхене / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 14 июня 22:00 А Германия – Шотландия 17 июня 16:00 Е Румыния – Украина 20 июня 16:00 С Словения – Сербия 25 июня 22:00 С Дания – Сербия 2 июля 19:00 1/8 финала 1Е – 3A/B/С/D 9 июля 22:00 1/2 финала

Стадион Баварии недаром называют одним из самых современных в Европе. Внешний вид и архитектура его действительно впечатляют. Мюнхенцы построили новую арену в 2005 году. Уже через год "Альянц Арена" приняла шесть матчей Мундиаля (среди них и полуфинал).

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А на Евро-2020 стала хозяином четырех матчей. Также в 2012-м на ней прошел финал Лиги чемпионов, где местная Бавария уступила Челси. В следующем сезоне Мюнхен снова примет решающий матч ЛЧ. Украина же начнет путь на Евро-2024 в этом городе, который примет в том числе матч-открытие.

БЕРЛИН

Название : Олимпиаштадион

: Олимпиаштадион Клуб : Герта

: Герта Вместимость: 70 033 зрителя



Именно на этой арене пройдет финал Евро-2024 / фото Getty Images

Матчи Евро-2024

ДАТА ВРЕМЯ ГРУППА МАТЧ 15 июня 19:00 В Испания – Хорватия 21 июня 19:00 D Польша – Австрия 25 июня 19:00 D Нидерланды – Австрия 29 июня 19:00 1/8 финала 2А – 2В 6 июля 22:00 1/4 финала 1Е/3ABСD – 1D/2F 14 июля 22:00 финал

Не было никаких сомнений, что именно столичный "Олимпиаштадион" будет принимать финал Евро-2024. Арена была построена в 1936 году к Олимпийским играм. Конструкция стадиона выполнена в форме буквы "С", что делает его уникальным в этом плане.

Арена принимала большое количество спортивных событий. Среди них и матчи ЧМ-1974, а также шесть встреч Мундиаля-2006. Именно здесь Италия становилась чемпионом мира, а Зинедин Зидан бил головой в грудь Марко Матерацци. На том же чемпионате мира Украина одолела Тунис в группе.

В 2015-м Берлину доверили финал Лиги чемпионов, где Барселона переиграла Ювентус. А вот на клубном уровне "Олимпиаштадион" имеет довольно скромную историю. Местная Герта давно не видела славных времен. Отдушиной стали матчи Лиги чемпионов прошлого сезона благодаря Униону.