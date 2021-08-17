Трансфер на грани срыва

Президенты Сампдории Массимо Ферреро и Динамо Игорь Суркис лично пообщались относительно цены за переход Владислава Супряги. Но стороны не смогли ударить по рукам.

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По информации издания, клубы вроде бы уже разорвали все договоренности по трансферу форварда. Скорее всего футболист останется в составе чемпиона УПЛ.

По данным Transfermarkt, стоимость Владислава составляет 6 миллионов евро.

Итальянская команда хотела арендовать у Динамо футболиста с опцией возможного выкупа футболиста. В сезоне-2021/2022 Супряга еще не выходил на поле в "бело-синей" футболке. Футболист восстанавливается от травмы. Владислав окончательно потерял доверие главного тренера Мирчи Луческу и место в основе команды.