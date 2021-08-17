Трансфер состоится при одном условии

Президенты Сампдории Массимо Ферреро и Динамо Игорь Суркис не смогли договориться о трансфере 21-летнего нападающего. Итальянский клуб готов начать новые переговоры только при одном условии.

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Итальянцы готовы подписать украинского футболиста лишь в том случае, если Динамо сбавит цену. Об этом заявил президент Сампдории.

Я соглашусь на подписание Супряги только в том случае, если цена будет снижена. Иначе нам и говорить не о чем,

– сказал Ферреро.

По данным Transfermarkt, стоимость Владислава составляет 6 миллионов евро. Супряга полностью потерял доверие Мирчи Луческу и нет много игровой практики. К этому всему прибавила и травма футболиста.