Трансфер состоится при одном условии
Президенты Сампдории Массимо Ферреро и Динамо Игорь Суркис не смогли договориться о трансфере 21-летнего нападающего. Итальянский клуб готов начать новые переговоры только при одном условии.
К теме Динамо и Сампдория провели переговоры: договорились ли о переходе Супряги
Итальянцы готовы подписать украинского футболиста лишь в том случае, если Динамо сбавит цену. Об этом заявил президент Сампдории.
Я соглашусь на подписание Супряги только в том случае, если цена будет снижена. Иначе нам и говорить не о чем,
– сказал Ферреро.
По данным Transfermarkt, стоимость Владислава составляет 6 миллионов евро. Супряга полностью потерял доверие Мирчи Луческу и нет много игровой практики. К этому всему прибавила и травма футболиста.
- Итальянская команда хотела арендовать Супрягу с правом выкупа. Футболист до 31 декабря 2025 года имеет действующее соглашение с киевлянами.
- В сезоне-2020/2021 Супряга сыграл за "бело-синих" 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.