Как известно, сборная Украины по теннису уверенной победой завершила противостояние с национальной командой Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса в Мировой группе I.

К слову Свитолина досадно уступила в четвертьфинале турнира в Мексике

– Как еще до начала вторжения восприняли перенос матча с Барбадосом?

– Я в то время считал, что вторжение это выдумка западных СМИ, потому что не видел причин, по которым Путин на это пошел бы. И, конечно, расстроился, когда матч перенесли из Украины. Все-таки дома играть гораздо лучше. Но, как оказалось, к сожалению, был неправ.

– Как прошел первый день, как условия?

– Первый день прошел как нельзя лучше. Алексей Крутых справился со своей задачей превосходно. Ну а в моем матче, будем откровенными, разница в уровне была уж слишком высока.

Даже не при лучшей моей игре шансов у соперника не было. Условия, конечно, не домашние. У нас почти нет зрителей и поддержки. С нами нет капитана, тренера и физио, все они сейчас в Украине.

Ну и невооруженным глазом видно, что организовывался матч в чрезвычайных условиях. Но в целом нам не на что жаловаться. То, что матч проводится, уже большое достижение ФТУ.

– Насколько неожиданным для вас стало широкомасштабное вторжение российской армии?

– Шок, конечно. Трудно передать словами. Просто невероятно, что в наше время это возможно. Одна страна вторглась в другую, чтобы защитить там какие-то свои интересы. А самое ужасное, что это все еще поддерживает множество россиян.

Мне пришлось уйти от войны в 2014 году и покинуть свой дом, в котором я не был до сих пор, но то, что происходит сейчас, вышло на совершенно другой уровень. Россияне не притворяются местными на этот раз.

– В каком состоянии команда?

– Трудно. Переживаем, конечно. У всех кто-то да и остался в Украине. Теннис сейчас не на первом месте у всех в головах. Но мы верим в победу на всех фронтах, больше нам ничего не остается.

– Есть ли поддержка от российских теннисистов и верите ли, что там кто-то может и хочет все это остановить?

– Поддержка есть. Но не всегда такая, какой хотелось бы. Некоторые спрашивают только как родные, хотя по тону я где-то понимаю, что они поддерживают своего царя. Кто-то спрашивает, что происходит. Кто-то откровенно критикует действия своей страны.

Кто-то больше беспокоится последствиями для них самих. Я стараюсь не вступать в какие-то споры или обсуждения. Устал за 8 лет.

И, пожалуй, в своих доводах я ни в коем случае не сравняюсь с профессионалами на российском телевидении, которые работают над своей пропагандой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

– Как можно так задурить людям головы, чтобы они поддерживали "денацификацию" еврея Зеленского?

– Я время от времени смотрю российские каналы и как они освещают события с 2014 года. Врага надо знать в лицо. И должен признать, они очень все сложно рассказывают.

На самом деле пропаганда идет по обе стороны фронта все эти годы. И я не могу сказать, что я на 100% доверяю хотя бы одному источнику. Хоть украинскому, хоть западному.

Но, в конце концов, все аргументы российской пропаганды для меня разбиваются об один неоспоримый факт – воюют они на нашей земле.

– Что думаете о решении Стаховского взять в руки оружие?

– Молодец. Очень смелый и самоотверженный. Восхищаюсь его решением. Хотя признаюсь, я бы, пожалуй, так не смог. Верю, что все у Сергея будет хорошо.

– Что о войне говорят в теннисном сообществе?

– Как видите, в основном мир на нашей стороне. В принципе, то же самое и в теннисе. Мне пишут иностранные игроки и спрашивают как дела довольно часто.

– Какие выводы сделали лично для себя за последнюю неделю? Как изменилось восприятие мира?

– Для меня все изменилось уже 8 лет назад. В общем все проблемы вызывают улыбку по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

– Верите в то, что Путин может применить ядерное оружие?

– Я не верил, что он введет войска, но теперь ждать уже можно чего угодно. Никто не знает, что у него в голове, а я уж тем более, – сказал Марченко.

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