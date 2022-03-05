Украина – Барбадос 3:0

В пятницу, 4 марта, прошли два одиночных матча. В стартовой встрече Алексей Крутых обыграл первую ракетку Барбадоса Дариана Кинга 6:2; 6:1. В свою очередь, Илья Марченко обыграл Мэтью Фостера 6:3; 6:1, сообщает 24 канал.

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Поскольку для общей победы необходимо выиграть три матча, все могло решиться в парном поединке. Украинские теннисисты Илья Марченко и Алексей Крутых не стали откладывать дело в длинный ящик и обыграв пару из Барбадоса со счетом 6:4; 7:5 обеспечили сборной Украины общую победу.

Результаты матчей:

Алексей Крутых – Дариан Кинг 6:2, 6:1

Илья Марченко – Мэттью Фостер-Эствик 6:3, 6:1

Алексей Крутых / Илья Марченко – Мэттью Фостер-Эствик / Дариан Кинг 6:4, 7:5

Эта победа означает, что сборная Украины сохранила место в первой мировой группе Кубка Дэвиса. В сентябре наша национальная команда сыграет с одной из сборных в квалификации финала Кубка Дэвиса, которая проходит в эти дни.

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