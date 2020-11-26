УЕФА решил присудить сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций. Легенда украинского футбола Александр Шовковский прокомментировал такое решение.

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением относительно решения УЕФА в своем фейсбуке.

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Реакция легенды

25 ноября УЕФА вынес решение присудить сборной Украины техническое поражение в поединке со Швейцарией. Они считают, что украинская команда полностью виновата в том, что матч не состоялся.

Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко вообще отказался комментировать такие действия со стороны УЕФА. Глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что они будут подавать апелляцию на решение УЕФА. Украина покинула дивизион А. Украина и Швейцария набрали одинаковое количество очков – по 6. Но швейцарская сборная имеет лучшую статистику забитых и пропущенных голов в очных матчах с командой Шевченко.

Швейцария – Украина: главное об отмененном матче

17 ноября матч между Швейцарией и Украиной в Люцерне был отменен из-за вспышки COVID-19 в украинской сборной. Украинскую делегацию отправили на карантин. Перенести встречу на 2021-й год было невозможно, поэтому решение принимали в принятом порядке.

Интересно, что до поездки в Швейцарию в сборной Украины также фиксировались случаи коронавируса. Но это не помешало провести игру с Германией.

Швейцария вроде бы предлагала Украине привезти другую команду, чтобы все-таки выйти на футбольное поле и решить все вопросы по спортивному принципу.

В сборной Украины напомнили, что придерживались медицинского протокола во время ноябрьских матчей. По возвращении в Киев футболисты прошли обязательное тестирование на коронавирус. Все результаты были отрицательными.