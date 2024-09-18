Бывшему форварду сборной Италии было 59 лет. Ему диагностировали рак толстой кишки в 2022 году и с тех пор он перенес две операции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также В молодом возрасте умер бывший футболист ПСЖ и сборной Кот-д'Ивуара Сол Бамба

Футбольное наследие Скиллачи

Накануне семья Скиллачи сообщала, что Сальваторе госпитализировали в городе Палермо. Однако отмечалось, что он находится в стабильном состоянии и под пристальным контролем лучших врачей.

К сожалению, через некоторое время его состояние ухудшилось. На десятый день пребывания экс-футболиста в больнице его сердце остановилось.

Отметим, что Сальваторе Скиллачи завершил карьеру футболиста в 1996 году. Больше всего матчей он провел в составе Ювентуса, с которым в сезоне-1989/1990 выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии.

После успешной кампании форвард был вызван в состав сборной Италии на чемпионат мира-1990. Домашний Мундиаль стал звездным временем для Скиллачи.

Он начал его в статусе запасного игрока, однако уже в первом матче после выхода на замену отметился забитым мячом. В итоге, Сальваторе Скиллачи вместе со сборной Италии завоевал "бронзу".

Он забил 6 голов, став лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком ЧМ-1990. Последний раз за "Скуадру Адзурру" нападающий сыграл 25 сентября 1991 года.

Смотрите видео со всеми голами Сальваторе Скиллачи на ЧМ-1990

Справка. Также Сальваторе Скиллачи защищал цвета Мессины и Интера, а на завершающем этапе игровой карьеры выступал за японскую Дзубило Ивату.

Напомним, что недавно рак унес жизни еще двух легендарных итальянских бомбардиров. В начале 2023 года умер Джанлука Виалли, а в конце 2020 года не стало героя ЧМ-1982 Паоло Росси.