Ему было всего 39 лет. Последним местом работы ивуарийца стал футбольный клуб Аданаспор.

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Трагическое событие

Бамба возглавлял турецкую команду с июля нынешнего года. К сожалению, перед очередным матчем чемпионата Турции ему стало плохо и врачи не смогли спасти спортсмена.

Наш тренер Сулейман Бамба, который заболел перед вчерашним матчем против Манисы, был доставлен в университетскую больницу "Маниса Целал Баяр" и, к сожалению, здесь проиграл свою борьбу за жизнь. Выражаем соболезнования нашей общине, особенно его семье,

– говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Сол Бамба был воспитанником ПСЖ. На протяжении игровой карьеры он выступал за Трабзонспор, Лестер, Палермо, Лидс, Кардифф Сити и другие клубы.

Важно. В 2021 году у Бамба была обнаружена неходжкинская лимфома. Игрок прошел курс химиотерапии, одержав победу над раком, после чего вернулся на футбольное поле и провел еще один сезон за Миддлсбро.

За сборную Кот-д'Ивуара Сол Бамба сыграл 46 матчей, в которых забил 1 гол. Был вице-чемпионом Кубка Африки в 2012 году, а также дважды ездил на чемпионаты мира – в 2010 и 2014 годах.