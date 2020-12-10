На 64 году скончался лучший бомбардир чемпионата мира 1982 года Паоло Росси. Бывший футболист умер от неизлечимой болезни.

Футбольное сообщество покинула очередная звезда футбола. Как сообщает издание "La Gazetta dello Sport", бывший игрок Паоло Росси страдал неизлечимым заболеванием. Стала ли болезнь причиной смерти пока не сообщается.

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Что известно о Паоло Росси

1982 год стал для игрока сборной Италии самым успешным. На чемпионате мира того года Росси 6 раз отмечался в воротах соперников. Такая результативность позволила ему стать лучшим бомбардиром соревнований. Нападающий помог итальянцам стать чемпионами мира.

Он запомнился хет-триком в воротах Бразилии (3:2), а в финале огорчил голкипера Германии, в том матче Италия праздновала победу со счетом 3:1.

Благодаря феноменальной игре Паоло стал обладателем "Золотого мяча".

Через четыре года, на чемпионате мира 1986 года в Мексике, он уже был лишь резервным игроком и ни разу на поле не вышел. После этого турнира за итальянскую сборную также уже не играл. В футболке итальянской сборной провел 48 поединков, где почти в каждом втором матче забивал по 20 голов.

Что касается клубной карьеры, то выступал за итальянские гранды, как Ювентус и Милан. В составе первого получал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Дважды поднимал над головой трофей Серии А. Также известен выступлениями в Комо, Виченце, Вероне и Перудже.

После окончания карьеры в последние годы работал экспертом на телеканале RAI.