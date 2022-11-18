Чуда не произошло, шаманы не помогли: Мане, который пропустит ЧМ-2022, сделали операцию

Сборная Сенегала сыграет в Катаре без своей главной звезды Садио Мане. Хотя тренерский штаб до последнего верил в чудо и даже включил футболиста в заявку на чемпионат мира-2022.

Левый вингер получил травму в матче немецкой Бундеслиги Бавария – Вердер (6:1). Сначала сообщалось, что у Мане несерьезные проблемы с сухожилием, не требующим операции. В Сенегале даже начали говорить, что местные шаманы будут ставить Садио на ноги и включили футболиста в заявку на чемпионат мира-2022.

Тренер сборной Сенегала признался, почему включил травмированного Мане в заявку на ЧМ-2022

Звездный вингер уже перенес операцию

Однако прогнозы и надежды не явились реальностью. Мане пропустит Мундиаль в Катаре.

Как сообщила Бавария, Садио уже прооперировали в австрийском Инсбруке. Операция прошла успешно, лидеру сборной Сенегала прикрепили сухожилие к головке правой малоберцовой кости. Уже через несколько дней вингер начнет свое восстановление в расположении мюнхенского клуба.

В сезоне-2022/2023 Мане успел провести 23 матча, в которых забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

Напомним, что летом 2022 года Садио сменил английский Ливерпуль на немецкую Баварию.

Сенегальский вингер заключил контракт до конца июня 2025 года.

Сборная Сенегала без Мане сыграет в групповом раунде ЧМ-2022 против Нидерландов, Катара и Эквадора. Первый поединок против нидерландского соперника состоится 21 ноября.