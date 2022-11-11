В заявку вошли 26 футболистов, среди которых топовые лидеры сенегальской сборной: Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Абду Диалло и другие. Также место в списке поехавших в Катар нашлось Садио Мане, который травмировался в матче Бавария – Вердер.
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Сенегал не теряет надежду
СМИ сообщали, что у вингера проблемы с сухожилием. Представители сборной Сенегала обеспокоены таким повреждением своего лидера.
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, родившаяся в Сенегале, ранее рассказывала, что сборная будет обращаться к местным шаманам, которые должны поставить Мане на ноги.
Пока неизвестно, сможет ли Садио выйти на футбольное поле в Катаре. Не исключено, что Мане просидит ЧМ-2022 на скамейке запасных.
Ранее была информация, что звездный вингер Баварии даже с травмой попадет в заявку Сенегала на Мундиаль.
Заявка сборной Сенегала на ЧМ-2022 / Фото с твиттера национальной команды
Календарь матчей группового раунда для Сенегала
- 21 ноября. Сенегал – Нидерланды
- 25 ноября. Катар – Сенегал
- 29 ноября. Эквадор – Сенегал