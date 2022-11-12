По его словам, врач сенегальской сборной улетел в Мюнхен в Мане, а затем в Австрию, чтобы провести тестирование состояния здоровья футболиста. К счастью для команды, травма Садио не требует хирургического вмешательства.

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Сиссе: Мы оптимисты и сделаем все возможное, чтобы вернуть его

Отсутствие операции снизит срок восстановления звездного вингера. Мане пробудет вне футбольного поля от 7 до 10 дней. После чего футболиста Баварии и сборной Сенегала будет ждать МРТ.

Главный тренер сенегальской сборной Алью Сиссе решил оставить травмированного Мане в заявке, приведя пример Исмаила Сарра: "У нас уже была похожая ситуация с Исмаилом Сарром, с которой мы хорошо справились во время Кубка африканских наций".

В Сенегале все еще надеются, что смогут рассчитывать на Мане в Катаре.

Мане – особый игрок, мы следим за ним, надеясь, что через неделю – две будет благоприятное развитие событий. По правилам, у меня есть возможность внести изменения в заявку. Мы оптимисты и сделаем все возможное, чтобы вернуть его,

– признался наставник.

Новость о травме Мане изрядно смутила сенегальцев накануне чемпионата мира-2022. В Сенегале даже начали говорить о шаманах, которые будут поднимать Садио на ноги.

Напомним, что звездный вингер травмировался в игре Бавария – Вердер.

К слову. На ЧМ-2022 сборная Сенегала сыграет против Нидерландов (21 ноября), Катара (25 ноября) и Эквадора (29 ноября).