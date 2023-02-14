Украинец Сачко не пожал руку сопернику из России: россиянин сделал вид "дурного" – видео
Украинские теннисистки не изменяют своей уже доброй традиции "никаких рукопожатий с соперниками из России". Виталий Сачко не только не пожал руку Андрею Чепелеву, но и наказал его на корте.
Виталий Сачко (Украина) – Андрей Чепелев (Россия) 2:0 (6:4, 6:2)
25-летний украинский теннисист обыграл соперника из России в двух сетах. Виталий отдал сопернику шесть геймов за две партии, а сам финал квалификации ATP Challenger в Манаме длился 1 час 21 минуту, информирует 24 канал.
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После последнего розыгрыша, который был в пользу Сачка, теннисисты традиционно должны были подойти к сетке и поблагодарить друг друга за игру. Однако после 24 февраля 2022 г. эта теннисная традиция будет нарушена.
Украинские теннисисты отказались подавать руку соперникам из страны-оккупанта. Что и сделал Сачко. Виталий сразу пошел к вышке, чтобы пожать руку судьи и поблагодарить за работу.
Однако соперник Сачка оказался каким-то далеким от реалий или притворился "глупым". Украинец сразу сказал россиянину, что тот знает, почему он не подошел к сетке.
Однако Чепелев включил режим "дурака" и спросил: "Почему?" На что Сачко ответил: "Вы напали на Украину".
Это был сложный случай, ведь Андрей Чепелев показал оправдываться и заявил, что ни на кого не нападал.
На что Сачко не замедлил ответить: "Твоя страна напала".
Эти слова Виталия поставила точку в диалоге с российским теннисистом. Как-то очень туго дошла эта информация до Чепелева, но почему уж тут удивляться.
Сачко не пожал руку россиянину: смотрите видео
Это уже далеко не первый случай, когда Сачко не давит руку российскому сопернику. Ранее подобный случай был в финале квалификации челленджера в Германии. Виталий обыграл Алибека Качмазова, которому после поединка не протянул руку.
Никаких рукопожатий с соперниками стран-террористов
- Другие украинские теннисистки тоже поддержали это обещание. К примеру, Илья Марченко не стал здороваться с россиянином Иваном Гаховым на турнире серии ATP Challenger во французском Кемпере. Это уже был не первый случай, когда Илья не подавал руку оппонентам из России.
- Вторая ракетка страны Марта Костюк заверила, что невозможно давить руку сопернику из вражеской страны, когда в ее родной Украине идет кровопролитная война.
- Другая украинка Леся Цуренко вообще заявила, что будет сниматься с поединков против россиянок.
- А вот Элина Свитолина внесла ложку дегтя в банку меда. По словам титулованной теннисистки, далеко не все украинские теннисисты готовы не выходить на матчи против россиян. На такую позицию Свитолина сильно расстроилась.