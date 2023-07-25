Президент МОК в течение длительного времени пытается играть роль миротворца и повторяет как мантру тезис о спорте, который находится вне политики. Даже после того, как он сам признал, что Россия политизирует его.

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База от украинской бегуньи

Легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась своими мыслями о поведении МОК и отстранении спортсменов из стран-агрессоров от соревнований. Ведь из-за позорной позицию Баха и его сторонников страдают именно украинские спортсмены и здравый смысл в целом.

"Надеюсь, что россиян и белорусов не допустят и мы сможем выступить на Олимпиаде. Мне кажется, что вся спортивная общественность кричит, что российским спортсменам не место на Олимпиаде, а Бах упорно игнорирует мнение большинства. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу принял наши аргументы и понимает насколько эта война ужасна и для спорта", – отметила спортсменка.

Отдельно наша олимпийская призерка охарактеризовал ситуацию в МОК, которая очевидна для всех, кроме самой организации. Их жажда отбелить рашизм уже давно перешла все пределы адекватности:

Томаса Баха больше беспокоит то, что россияне потеряли право участвовать в соревнованиях, чем то, что украинцы потеряли не только право заниматься спортом, но и право человека на жизнь.

Надеемся, что правительство Франции, в том числе глава Парижа Анн Идальго, которая обещала не допустить россиян к Олимпиаде-2024, также осознают важность быть на правильной стороне и сделают правильный выбор. И в случае разрешения МОК допустить "нейтральных" спортсменов на ОИ-2024, просто не пустят в свою страну атлетов из стран-террористов, как это уже сделали Польша и Германия с теннисистками из России.

Напомним. Анна Рыжикова является бронзовым призером Олимпийских игр-2012. Свою медаль она завоевала в эстафетном беге 4×400 метров. На соревнования в Париже Анна уже завоевала лицензию.