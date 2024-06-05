В понедельник, 3 июня, состоялся товарищеский матч между Германией и Украиной, где на воротах стоял Анатолий Трубин. Остается открытым вопрос, кто будет защищать ворота "сине-желтых" в следующих матчах.

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Как тренер оценил игру Трубина

Рустам Худжамов похвалил голкипера Бенфики за игру в матче против сборной Германии.

Не буду Капитаном очевидность, все видели игру. Классный матч от Анатолия, Работаем дальше. Вратари как дети. Одного похвалил – другие могут не понять. Анатолий сделал то, к чему он готовился. Оценку ставить не буду, сыграл хорошо,

– рассказал тренер сборной.

Отметим. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн также отдельно выделил игру Анатолия Трубина. В частности украинский голкипер стал "Львом матча" по версии болельщиков.

Также он рассказал о конкуренции в сборной. Худжамов отметил, что в Украине есть вратари, которых можно довызвать. Например, Ризнык и Сарнавский.

Относительно Андрея Лунина, то с ним еще не разговаривали после его приезда. Все поздравили его с победой в Лиге чемпионов и отметили его вклад.

Характеристика украинских голкиперов

Рустам Худжамов также охарактеризовал вратарей сборной Украины.

"Охарактеризовать наших вратарей? Опять – они как дети. Классные пацаны, классная атмосфера, классно работают. Все супер", – добавил тренер сборной Украины.

Напомним, что у "сине-желтых" запланированы еще два товарищеских матча. 7 июня состоится игра против Польши, а 11 июня против Молдовы.