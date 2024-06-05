Контрольный спарринг Польша – Украина состоится в польском городе Варшава. Стартовый свисток главного арбитра матча англичанина Эндрю Мэдли прозвучит в 21:45 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Польша – Украина

У подопечных Сергея Реброва точно будет поддержка на трибунах Национального стадиона. Украинские болельщики смогут поболеть за любимую сборную у своих экранов. Транслятором товарищеского матча традиционно будет медиасервис MEGOGO. Встреча будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный".

Также украинские фанаты смогут посмотреть матч Польша – Украина в эфире местных телеканалов Суспільного, кроме OTT-сервисов.

Обратите внимание! Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Польша – Украина. Также будет опубликован обзор поединка и послематчевые комментарии представителей обеих национальных команд.

Это будет юбилейная 10-я лобовая встреча Польши и Украины. В 4-х поединках победу праздновали поляки. Зато украинская команда получала победу в 3-х матчах. Еще 2 игры сводились к мировым.

К слову, 3 июня Украина сыграла свой первый товарищеский матч, в котором расписала нулевую ничью с Германией.

Отметим, что обе сборные готовятся к Евро-2024, который уже 14 июня стартует в Германии. Польша попала в группу "D", где сыграет против Нидерландов, Австрии и Франции. Украина же будет противостоять Румынии, Словакии и Бельгии в квартете "Е".