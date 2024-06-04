В Нюрнберге на "Макс-Морлок-Штадионе" хозяева имели преимущество, однако не смогли его реализовать. В итоге, была зафиксирована нулевая ничья.

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Эмоции Нагельсманна от игры с Украиной

После поединка впечатлениями от игры поделился главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн. Он остался доволен выступлением своих подопечных, хотя и рассчитывал на другой результат.

Конечно, мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное – иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но и сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии,

– сказал немец

Он добавил, что очень важно было забить первый мяч и отдельно выделил игру Анатолия Трубина, которого украинские болельщики выбрали "Львом матча".

"Первые 20 минут были хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые только в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы забили бы и второй, и третий.

После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15-20 Украина не могла выйти из своей штрафной площади. Отмечу блестящую игру вратаря соперника. "Сине-желтым" помогала не только фортуна, но и хорошая игра в защите", – заявил Нагельсманн.

Справка. До старта чемпионата Европы сборная Германии проведет еще один товарищеский матч. 7 июня Бундестим в 21:45 сыграет с Грецией.

Напомним, что на домашнем Евро-2024 команда Нагельсманна попала в группу А. Вместе с ней в этом квартете оказались также Шотландия, Швейцария и Венгрия. Именно с первыми немцы сыграют в матче-открытии 14 июня.