У понеділок, 3 червня, відбувся товариський матч між Німеччиною та Україною, де на воротах стояв Анатолій Трубін. Залишається відкритим питання, хто захищатиме ворота "синьо-жовтих" у наступних матчах.

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Як тренер оцінив гру Трубіна

Рустам Худжамов похвалив голкіпера Бенфіки за гру в матчі проти збірної Німеччини.

Не буду Капітаном очевидність, усі бачили гру. Класний матч від Анатолія, працюємо далі. Воротарі як діти. Одного похвалив – інші можуть не зрозуміти. Анатолій зробив те, до чого він готувався. Оцінку ставити не буду, зіграв добре,

– розповів тренер збірної.

Відзначимо. Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн також окремо виділив гру Анатолія Трубіна. Зокрема український голкіпер став "Левом матчу" за версією вболівальників.

Також він розповів про конкуренцію в збірній. Худжамов зазначив, що в Україні є воротарі, яких можна довикликати. Наприклад, Різник та Сарнавський.

Щодо Андрія Луніна, то з ним ще не розмовляли після його приїзду. Усі привітали його з перемогою у Лізі чемпіонів та відзначили його внесок.

Характеристика українських голкіперів

Рустам Худжамов також схарактеризував воротарів збірної України.

"Охарактеризувати наших воротарів? Знову – вони як діти. Класні пацани, класна атмосфера, класно працюють. Все супер", – додав тренер збірної України.

Нагадаємо, що у "синьо-жовтих" заплановані ще два товариські матчі. 7 червня відбудеться гра проти Польщі, а 11 червня проти Молдови.