Руководство Александрии представило нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
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Срок соглашения между Ротанем и Александрией не разглашается.
Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба Александрия. Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола.
– сказал Ротань.
Напомним, что Руслан Ротань заменил на тренерском мостике Юрия Гуру. Руководители клуба были недовольны пятым местом команды после первого круга. Также бывшему наставнику "горожан" приписывали конфликт с агентом Вадимом Шаблием и противоречия с некоторыми футболистами команды.
Руслан Ротань в последнее время успешно работал с молодежной сборной Украины, которую вывел в финальную часть чемпионата Европы. Будет ли специалист совмещать работу в клубе и сборной – пока неизвестно. Действие контракта Ротаня с УАФ истекает 31 декабря 2022 года.
Что известно о Руслане Ротане
- Руслан Ротань – экс-игрок национальной сборной Украины.
- Выступал за клубы Днепр (Днепр), Динамо (Киев) и Славия (Прага).
- В составе Днепра полузащитник доходил до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15, с Динамо становился чемпионом Украины. Дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.
- В составе сборной Украины достигал 1/4 финала ЧМ-2006.
- После завершения игровой карьеры Руслан Ротань работал помощником главного тренера Олимпика Вячеслава Шевчука.
- С 1 ноября 2018 года возглавил молодежную сборную Украины.