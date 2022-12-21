Руководство Александрии представило нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал нынешний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

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Срок соглашения между Ротанем и Александрией не разглашается.

Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба Александрия. Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола.

– сказал Ротань.

Напомним, что Руслан Ротань заменил на тренерском мостике Юрия Гуру. Руководители клуба были недовольны пятым местом команды после первого круга. Также бывшему наставнику "горожан" приписывали конфликт с агентом Вадимом Шаблием и противоречия с некоторыми футболистами команды.

Руслан Ротань в последнее время успешно работал с молодежной сборной Украины, которую вывел в финальную часть чемпионата Европы. Будет ли специалист совмещать работу в клубе и сборной – пока неизвестно. Действие контракта Ротаня с УАФ истекает 31 декабря 2022 года.

Что известно о Руслане Ротане