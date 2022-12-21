Перед началом полномасштабного вторжения у Шахтера были амбициозные планы. "Горняки" собрали крепкий состав с бразильцами, подписав еще и Давида Нереса из Аякса.

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Впрочем, война серьезно изменила планы. Почти все легионеры разъехались, воспользовавшись правом ФИФА на заключение временных контрактов с другими командами. Оказывается, дончане могли зимой еще больше усилиться.

Трансфер из Серии А

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал историю, как зимой клуб договорился о переходе футболиста из Серии А. Сумма трансфера должна составить 9 миллионов евро.

Однако помешал сам игрок, который отказался ехать в Украину. Он потребовал продать его в другой клуб, который ему так и не нашли. Ожидано, что дончане отозвали свое предложение по трансферу.

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Иск на 9 миллионов

Однако это не понравилось итальянскому клубу, требующему от Шахтера выплаты средств по тем договоренностям. Клуб даже подал жалобу в ФИФА с требованием наказать украинцев. Ни команду, ни игрока Палкин так и не назвал.

В СМИ предполагают, что речь идет об ивуарийском форварде Жереми Бога. Тогда еще игрок Сассуол перешел в аренду в Аталанту. Команда Малиновского наконец выкупила нападающего, но он так и не стал основным игроком в Гасперине.

Отметим, что Шахтер сейчас судится с ФИФА через правило, позволившее легионерам УПЛ самостоятельно заключать временные соглашения с другими клубами на период войны. Дончане требуют выплаты компенсации в размере 50 миллионов евро.