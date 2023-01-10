Марсель организовал Малиновскому встречу с украинцами во Франции: искреннее видео

Руслан Малиновский знакомится с жизнью во Франции. 9 января Марсель объявил об аренде украинского полузащитника.

К концу сезона-2022/2023 Малиновский будет играть в аренде в Марселе. Однако в арендном соглашении прописана обязательная опция выкупа Руслана.

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Роксана Малиновская: Самые первые футболки Руслана получили украинцы

Ожидается, что Аталанта получит за трансфер украинца 10 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Тем более что в клубе из Бергамо заверили, что уход Руслана не будет существенным.

Уже в первый день пребывания во Франции семья Малиновского встретилась с находящимися в Марселе украинцами. Клуб организовал теплую встречу с земляками, получившими первые футболки Руслана во французской команде.

Жена футболиста Роксана рассказала о встрече и выложила фотографии, видео с события.

Вчера с самого утра у нас был насыщенный день. Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их сочетает любовь к нашей стране, к футболу! Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется Одесса во Франции и, как оказалось, эти города-собратья уже 50 лет. Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно,

– написала жена Малиновского.

Видео со встречи Малиновского с украинцами

Напомним, что Малиновский перешел в Марсель после 3,5 лет в итальянской Аталанте, за которую провел 143 матча.

Малиновский еще не знает своей игровой позиции в новой команде. Наставник Марселя Игорь Тудор заявил, что Руслан может сыграть в роли нападающего или атакующего хава.

11 января Марсель проведет свой первый матч после прихода Руслана Малиновского. Провансальцы сыграют выездной поединок против Труа. Начало встречи в 22:00 по Киеву.