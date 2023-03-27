"Сине-желтые" уступили в стартовом поединке отбора к Евро-2024 сборной Англии (2:0). Руслан Малиновский уверяет фанатов, что победы украинцев еще впереди.

Достойно внимания Они все получились обречены, – Маркевич наголову разнес игру сборной Украины против Англии.

Таков уж футбол

Лидер сборной Украины рассказал об эпизоде, который произошел в дебюте встречи с англичанами. Малиновский в результате столкновения с английским фулбеком получил синяк, который принес ему дискомфорт в первом тайме. Но Руслан не держит обиды на игрока "Туманного Альбиона".

Синяк – это следствие столкновения? Да, где-то на 30-й секунде. Кто это был? Я запомнил его, Чилвелл. Сейчас немного лучше, в первом тайме немного голова болела, но сейчас уже лучше. Это футбольный момент, ничего страшного,

– отметил украинец.

Также Руслан Малиновский уверяет, что украинцы на поле сражались и отдавали все силы. Хавбек советует не расстраиваться, а надеяться на лучшее в будущем, потому что еще достаточно матчей впереди. Руслан пообещал, что "сине-желтые" извлекут урок из этого поражения, который впоследствии поможет добиться вершин.

Были ошибки, но все старались, отрабатывали на протяжении всех 90 минут, потому сказать, что кто-то не работал – нельзя. Возможно, могли немного больше создать в атаке, но это футбол. Конечно, индивидуальное мастерство в Англии на высоком уровне, но возможно мы им дали много пространства, играли низко. Сложно после игры говорить, что можно было сделать лучше. Мы все проанализируем, и надеемся, что следующий матч мы проведем гораздо лучше. Вся борьба впереди. Наши самые важные матчи еще впереди. Все возможно, потому в июне нам нужно брать очки, а дальше будут Италия и Англия. Надо быть профессионалами, принять это поражение и двигаться дальше,

– заверил Малиновский.

Напомним, что свои следующие квалификационные матчи сборная Украины проведет 16 и 19 июня против сборных Северной Македонии и Мальты. Пока команда "трех львов" возглавляет турнирную таблицу благодаря победам над сборной Италии и Украины.

"Сине-желтые" же занимают четвертую строчку, опережая Мальту, проигравшую два поединка. А вот "лазурная команда" и "красные рыси" делят вторую и третью строчку, имея в активе по одной победе.