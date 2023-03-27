Англия с максимальными 6 очками стартовала в квалификации на Евро-2024. После поединка своими впечатлениями от игры "сине-желтые" поделился их бывший наставник Мирон Маркевич.

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Маркевич: Англичане даже не напрягались сильно

72-летний специалист заявил, что команда еще до выхода на поле уже проиграла свой матч. Мирон Богданович раскритиковал игру подопечных Руслана Ротаня.

Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обречеными. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков сражается, ультрас Днепра, Металлиста, я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что,

– сказал опытный наставник.

Любопытно! Мирон Маркевич работал со сборной Украины с 1 февраля 2010 по 21 апреля того же года. В настоящее время находится без команды.

Также Маркевич упрекнул, что команду в поединке готовил исполняющий обязанности, а не главный тренер. Хотя у бывшего тренера Днепра и Металлиста нет претензий к Руслану Ротаню. Маркевич вспомнил Сергея Реброва, на которого УАФ "молится", что тот возглавит сборную уже летом.

Все потому, что у Реброва есть действующий контракт с Аль-Айном до конца текущего сезона.

"Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно принимаю сборную Украины". Пока я такого не слышал", - ответил тренер сборной.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами, стоя ничего, ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильно. Я ждал совсем другого. При счете 0:2 надо было характер обнаружить. Но если ни одного удара за игру – трудно на что-то рассчитывать,

– добавил Мирон Маркевич.

Напомним! Следующий матч сборной Украины по отбору на Евро-2024 будет против Северной Македонии (16 июня).