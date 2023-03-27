"Синьо-жовті" поступилися у стартовому поєдинку відбору до Євро-2024 збірній Англії (2:0). Руслан Маліновський запевняє фанатів, що перемоги українців ще попереду.

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Такий вже футбол

Лідер збірної України розповів про епізод, який стався у дебюті зустрічі з англійцями. Маліновський в наслідок зіткнення з англійський фулбеком отримав синець, який приніс йому дискомфорт у першому таймі. Та Руслан не тримає образи на гравця "Туманного Альбіона".

Синець – це наслідок зіткнення? Так, десь на 30-й секунді. Хто це був? Я запам'ятав його, Чілвелл. Зараз трошки краще, у першому таймі трохи голова боліла, але зараз вже краще. Це футбольний момент, нічого страшного,

– зазначив українець.

Також Руслан Маліновський запевняє, що українці на полі боролися та віддавали усі сили. Хавбек радить не засмучуватися, а надіятись на краще в майбутньому, оскільки ще достатньо матчів попереду. Руслан пообіцяв, що "синьо-жовті" винесуть урок з цієї поразки, який згодом допоможе добитись вершин.

Були помилки, але всі старалися, відпрацьовували протягом усіх 90 хвилин, тому сказати, що хтось не працював – не можна. Можливо, могли трошки більше створити в атаці, але це футбол. Звичайно, індивідуальна майстерність в Англії на високому рівні, але, можливо, ми їм дали багато простору, грали низько. Складно після гри казати, що можна було зробити краще. Ми все проаналізуємо, і сподіваємося, що наступний матч ми проведемо набагато краще. Вся боротьба попереду. Наші найважливіші матчі ще попереду. Все можливо, тому у червні нам потрібно брати очки, а далі будуть Італія та Англія. Треба бути професіоналами, прийняти цю поразку й рухатися далі,

– запевнив Маліновський.

Нагадаємо, що свої наступні кваліфікаційні матчі збірна України проведе 16-го та 19-го червня проти збірних Північної Македонії та Мальти. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю завдяки перемогам над збірною Італії та України.

"Синьо-жовті" ж посідають четверту сходинку, випереджаючи Мальту, яка програла два поєдинки. А от "лазурова команда" та "червоні рисі" ділять другу та третю сходинку, маючи у активі по одній перемозі.