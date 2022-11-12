Легендарный экс-нападающий МЮ раскритиковал Роналду из-за его провокационного поведения
Источник:Goal.com
Криштиану Роналду остается на развилке между Манчестер Юнайтед и выбором другого клуба. Португальский нападающий получил очередную порцию критики от легенды МЮ.
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал поведение Криштиану Роналду в этом сезоне. Легенда "красных дьяволов" назвал такие поступки звездного португальца неподобающими и неприемлемыми в английском клубе.
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Руни: На самом деле неприемлема для Манчестер Юнайтед
Карьера, которую он сделал...Есть он и Месси, возможно, два лучших игрока всех времен, и вы можете выбрать любой путь. Я просто думаю, что его поведение с начала сезона, на самом деле неприемлемо для Манчестер Юнайтед,
– сказал Руни.
Уэйн дал совет звездному футболисту со скандальным характером. Руни посоветовал Роналду опустить голову, работать и готов играть, когда он понадобится тренеру.
Позорное поведение Роналду
- После поражения от Брентфорда (4:0) Роналду не подошел к сектору, который пленили фанаты МЮ. Криштиану был недоволен игрой команды и на эмоциях не протянул руку главному тренеру Эрику тен Гагу.
- В поединке против Тоттенхэма Криштиану отметился очередным скандальным поступком. Роналду начал поединок на скамейке запасных и должен был выйти на футбольное поле на последних минутах. Нападающий отказался выходить на смену и демонстративно к финальному свисту пошел в раздевалку. Футболист сделал это без разрешения главного тренера.
- Более того, Роналду уехал со стадиона, не дождавшись своих одноклубников после встречи.
- Криштиану был наказан за такое поведение. Его отстранили от следующей игры против Челси. Также ему выписали штраф.
- Португальский форвард признал свою ошибку и пообещал в будущем помогать команде.