Легендарный экс-нападающий МЮ раскритиковал Роналду из-за его провокационного поведения

Криштиану Роналду остается на развилке между Манчестер Юнайтед и выбором другого клуба. Португальский нападающий получил очередную порцию критики от легенды МЮ.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни прокомментировал поведение Криштиану Роналду в этом сезоне. Легенда "красных дьяволов" назвал такие поступки звездного португальца неподобающими и неприемлемыми в английском клубе.

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Руни: На самом деле неприемлема для Манчестер Юнайтед

Карьера, которую он сделал...Есть он и Месси, возможно, два лучших игрока всех времен, и вы можете выбрать любой путь. Я просто думаю, что его поведение с начала сезона, на самом деле неприемлемо для Манчестер Юнайтед,

– сказал Руни.

Уэйн дал совет звездному футболисту со скандальным характером. Руни посоветовал Роналду опустить голову, работать и готов играть, когда он понадобится тренеру.

Позорное поведение Роналду

После поражения от Брентфорда (4:0) Роналду не подошел к сектору, который пленили фанаты МЮ. Криштиану был недоволен игрой команды и на эмоциях не протянул руку главному тренеру Эрику тен Гагу.

В поединке против Тоттенхэма Криштиану отметился очередным скандальным поступком. Роналду начал поединок на скамейке запасных и должен был выйти на футбольное поле на последних минутах. Нападающий отказался выходить на смену и демонстративно к финальному свисту пошел в раздевалку. Футболист сделал это без разрешения главного тренера.

Более того, Роналду уехал со стадиона, не дождавшись своих одноклубников после встречи.

Криштиану был наказан за такое поведение. Его отстранили от следующей игры против Челси. Также ему выписали штраф.

Португальский форвард признал свою ошибку и пообещал в будущем помогать команде.

В конце лета 2021 года Роналду вернулся в МЮ. Контракт звездного португальца с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Однако есть пункт пролонгации еще на один год. В новом сезоне провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.