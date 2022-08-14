Роналду не сдержал эмоций

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе МЮ, но уже во втором матче подряд на старте АПЛ не может открыть счет результативным ударам. Не удалось это сделать и в поединке против Брентфорда.

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Подопечные Эрика тен Гага провалили первый тайм. Через 45 минут Брентфорд наколотил в ворота Давида де Хеа четыре гола. Во второй части матча испанский голкипер МЮ не вынимал мяч из сетки своих владений.

В итоге – 4:0, разгромное поражение Манчестер Юнайтед.

После поединка снова не отличившийся голом Роналду не сдержал своих эмоций. Криштиану пожал руку игрокам соперника, но не стал подавать руку главному тренеру МЮ.

Похоже, португальский нападающий полностью недоволен своим пребыванием в составе "красных дьяволов". Ранее футболист потребовал отпустить его в другую команду, хотя только в последний день лета 2021 вернулся в Манчестер. Его одноклубники тоже не в восторге от такого поведения Роналду, портящего атмосферу в команде.

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Манчестер Юнайтед с баранкой в активе занимает лишь 20-ю позицию после двух туров АПЛ.

В следующем матче МЮ будет еще сложнее взять очки. 22 августа в гости к "красным дьяволам" приедет Ливерпуль.