Остановились в шаге от ошибки: румынский клуб отказался играть против соперника из России

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на спортивном фронте. Румынский футбольный клуб Оцелул отказался выходить на поле против соперника из России.

1 февраля румынский клуб должен был провести контрольный спарринг против российского Енисея, выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги вражеской страны.

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Санкции в действии

Стартовый свисток о начале поединка должен был прозвучать в 10.00 по киевскому времени. Но так и не раздался.

Оцелул в последний момент отказался от товарищеского матча против соперника из страны-террориста. Санкции стали причиной отказа румын от поединка.

Оцелул попытается найти для спарринга нового соперника.

В связи с санкциями, введенными в отношении российских команд в международных соревнованиях, матч Оцелул – Енисей отменен по рекомендации компетентных органов. Наша команда проведет тренировку, а организаторы сбора постараются найти другого соперника для товарищеского матча,

– говорится в заявлении.

Отметим, что это далеко не первый случай. когда иностранные клубы упраздняют свои поединки против российских команд. Недавно это сделал болгарский Левски, который должен был сыграть три спарринга против Спартака, Урала и Краснодара

Однако фанаты вмешались в ситуацию и убедили клуб не совершать глупых поступков. Болгарские болельщики заверили, что не следует "легитимизировать путинский режим". Напомним, что раньше фанаты этого же болгарского клуба вывесили на трибунах во время матча против Локомотива украинский флаг.

А вот украинский футболист Роман Карасюк совершил одну из самых больших ошибок в своей футбольной карьере. Футболист хотел тайно сыграть за армянский Пюник против русских клубов. Он вышел на поле в чужой футболке. Но правда все равно была раскрыта.