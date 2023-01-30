31-летний опорник, с августа 2022 года выступающий за армянский Пюник, решил обмануть всех украинцев и самого себя. Роман Карасюк, ранее выступавший за львовское Рух, вышел на футбольное поле под чужой фамилией.

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Тайну разоблачила прямая трансляция

Его имя не было в стартовом списке Пюника на контрольные спарринги против российских СКА-Хабаровска и Химок. Поединки состоялись 24 и 28 января соответственно.



Карасюк хотел тайно сыграть против клубов из России / Коллаж 24 канала

Более того, Карасюк надел не свою футболку с 17-м номером, а выступал под чужим 23-м номером на спине. Также на ней не было ни одной фамилии.



Карасюк сыграл за Пюник против СКА-Хабаровск / Скриншот из Football Hub

Интересно, что, по информации Football Hub, Карасюк уже объяснил, почему сыграл под чужим номером. Украинский футболист аргументировал это тем, что его футболка была грязная, поэтому надел ту, которая была чиста. Более смешного оправдания украинец просто не смог найти.



Карасюк сыграл против российских клубов / Скриншот из Football Hub

Отметим, что Пюник обыграл СКА-Хабаровск 2:4, а уже во втором матче против российских Химок уступил сопернику 2:0.

Интересно, что за три дня (21 января) до первого матча Пюника против клубов из страны-оккупанта клуб Карасюка встретился на собрании с лидером УПЛ Днепром-1. Этот поединок закончился в пользу украинской команды - 3:1. Голы в ворота армян забивали Александр Назаренко и дублем отметился Артем Довбик.

В матче против днепрян Карасюк сыграл в своей футболке.

Что известно о тайном изменнике Украины Романе Карасюке