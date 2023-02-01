1 лютого румунський клуб повинне був провести контрольний спаринг проти російського Єнісея, який виступає у першості Футбольної Національної Ліги ворожої країни.

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Санкції у дії

Стартовий свисток про початок поєдинку повинен був пролунати о 10:00 за київським часом. Але так і не пролунав.

Оцелул в останній момент відмовився від товариського матчу проти суперника з країни-терорист. Санкції стали причиною відмови румунів від поєдинку.

Оцелул спробує знайти собі для спарингу нового суперника.

У зв'язку з санкціями, введеними щодо російських команд у міжнародних змаганнях, матч Оцелул – Єнісей скасовано за рекомендацією компетентних органів. Наша команда проведе тренування, а організатори збору намагатимуться знайти іншого суперника для товариського матчу,

– йдеться у заяві.

Відзначимо, що це вже далеко не перший випадок. коли іноземні клуби скасовують свої поєдинки проти російських команд. Нещодавно це зробив болгарський Левскі, який повинен був зіграти три спаринги проти Спартака, Уралу та Краснодара.

Однак фанати втрутились у ситуацію та переконали клуб не робити дурних вчинків. Болгарські уболівальники запевнили, що не слід "легітимізувати путінський режим". Нагадаємо, що раніше фанати цього ж болгарського клубу вивісили на трибунах під час матчу проти Локомотива український прапор.

А от український футболіст Роман Карасюк зробив одну з найбільших помилок у своїй футбольній кар'єрі. Футболіст хотів таємно зіграти за вірменський Пюнік проти російських клубів. Він таки вийшов на поле у чужій футболці. Але правда все одно була розкрита.