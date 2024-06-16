11 июня Украина победила Молдову в товарищеском матче со счетом 0:4. Однако еще в первом тайме травму получил Виталий Миколенко, который покинул поле со слезами на глазах.

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Сыграет ли Миколенко в матче против Румынии

Сергей Ребров сообщил, что защитник не сыграет в матче против Румынии, поскольку продолжает восстановление после полученного повреждения.

Мы объясняем ежедневно: Виталий работает, повреждения не восстанавливается за 1-2 дня. Он точно не сыграет завтра (с Румынией – 24 канал). Я вижу, как он работает, мы все надеемся, что он как можно быстрее вернется в состав,

– рассказал тренер сборной Украины.

Отметим. Врач сборной Украины сообщил, что самое страшное, что могло произойти – не подтвердилось, у игрока травма не голеностопа, а сустава Лисфранка.

Обратите внимание, что матч Румыния – Украина состоится 17 июня в 16:00 по киевскому времени.