Обидчики Украины мечтают о сенсации: онлайн-трансляция матча Румыния – Нидерланды на Евро-2024

Сборные Румынии и Нидерландов сыграют на чемпионате Европы 2 июля 2024 года. Трансляцию игры в Мюнхене можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Во вторник, 2 июля, на Евро-2024 состоятся последние матчи 1/8 финала. Первый из них пройдет в Мюнхене, где сборная Румынии померится силами с Нидерландами, пишет 24 Канал.

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Желтые против оранжевых

Вместе с грузинами Румыния стала одной из топ-неожиданностей групповой стадии. Подопечные Эдварда Йорданеску выиграли группу Е при скромном кадровом подборе игроков. Особенно румыны поразили в матче против Украины (3:0).

Непроигрыш Словакии позволил команде выйти в плей-офф с первого места. Впрочем "триколорным" не сильно повезло с соперником. Румыны сыграют с сильнейшей командой из третьих мест.

Нидерланды показали мощную игру в нападении в группе, однако в целом выступления команды Кумана не сильно впечатлили. Победа над поляками была вырвана в конце игры, а Францию и Австрию обыграть не удалось.

Тем не менее, голландцы – явные фавориты в 1/8 финала. "Оранжевые" подходят к бою без кадровых потерь, тогда как Румыния не сможет рассчитывать на основного левого защитника Банку из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы:

: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Сореску – Р. Марин, М. Марин – Ман, Станчу, Михайла – Дрегуш.: Фербрюгген – Думфрис, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Вейналдум – Гакпо, Депай, Симонс.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Румыния – Нидерланды пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Нидерланды. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.