У вівторок, 2 липня, на Євро-2024 відбудуться останні матчі 1/8 фіналу. Перший із них пройде у Мюнхені, де збірна Румунії поміряється силами із Нідерландами, пише 24 Канал.

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Жовті проти помаранчевих

Разом із грузинами Румунія стала однією з топ-несподіванок групової стадії. Підопічні Едварда Йорданеску виграли групу Е при скромному кадровому підборі гравців. Особливо румуни вразили у матчі проти України (3:0).

Непрограш Словаччині дозволив команді вийти у плей-оф з першого місця. Втім "триколорним" не сильно пощастило із суперником. Румуни зіграють із найсильнішою командою з третіх місць.

Нідерланди показали потужну гру в нападі у групі, проте загалом виступи команди Кумана не сильно вразили. Перемога над поляками була вирвана в кінці гри, а Францію та Австрію обіграти не вдалось.

Тим не менше, голандці – явні фаворити в 1/8 фіналу. "Помаранчеві" підходять до бою без кадрових втрат, тоді як Румунія не зможе розраховувати на основного лівого захисника Банку через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади:

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурке, Сореску – Р. Марін, М. Марін – Ман, Станчу, Міхайла – Дрегуш.

Нідерланди: Фербрюгген – Думфріс, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Вейналдум – Гакпо, Депай, Сімонс.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Румунія – Нідерланди користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Румунія – Нідерланди. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.