Встал на сторону Шевченко

Все больше итальянских СМИ сообщают о шатком кресле под Андреем Шевченко. Однако президент Дженоа встал на сторону украинского наставника.

Вот так Дженоа может уволить Шевченко после поражения от клуба Коваленко

Босс "грифонов" остался расстроенным поражением от Специи. Альберто Зангрилло назвал этот сезон одним из самых тяжелых моментов за последние годы существования Дженоа. Однако пообещал, что сделает все возможное, чтобы исправить сложную ситуацию.

Зангрилло понимает, что не такой результат хотели увидеть фанаты накануне старта сезона Серии А. Но на улучшение дел нужно время. Президент клуба из Генуи поддержал Андрея Шевченко.

Зангрилло: ситуация становится сложнее

Он добавил, что Дженоа будет активно вести себя на трансферном ринге зимой, чтобы улучшить выступления команды.

Тренерский вопрос? Приведу пример: когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главного врача. Мы все дискутируем, я первый. В такой сложный момент каждый беспокоится о том, чтобы все проанализировать. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая становится сложнее,

– рассказал Альберто Зангрилло.

СМИ говорят об отставке Шевченко