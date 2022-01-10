Через Шевченка у Дженоа жорсткі дискусії

Інформація про звільнення Шевченка з'явилася 10-го січня після того, як Дженоа програла конкуренту за виживання у Серії А – Спеції (0:1).

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Повідомляється, що довіра керівництва клубу до Шевченка суттєво зменшилася. Хоча президент "грифонів" Альберто Зангрілло підтримав українського фахівця.

У клубі планують ухвалити рішення щодо майбутнього головного тренера саме 10-го січня. Наразі між керівниками клубу точаться дискусії.

Думки керівників Дженоа щодо Шевченка розділилися, проте всі розуміють, що рішення доведеться ухвалювати.

Існує ймовірність, що Шевченка залишать головним тренером. Проте це не гарантує, що українець надовго затримається у генуезькому клубі.

Букмекерська компанія Favbet приймає ставки з коефіцієнтом 1,69 на те, що Андрія Шевченка звільнять до 19 січня. Якщо він продовжить працювати з командою після цієї дати – коефіцієнт 2,05.

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