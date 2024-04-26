Победный план на бой: звезда хевивейта рассказал, за счет чего Усик может одолеть Фьюри
Источник:Boxing News
В субботу, 18 мая, состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. За него будут сражаться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Этот поединок все боксерское сообщество ожидает и обсуждает с момента его объявления. Эксперты делают свои прогнозы и дают советы будущим участникам "боя века".
Читайте также Усик в топе: The Ring обновило рейтинг лучших боксеров – Фьюри не попал даже в десятку
Положительный прогноз для Усика
В стороне не остался и американский боксер Энди Руис. Он поделился ожиданиями от эпохальной битвы Усик – Фьюри и рассказал, за счет чего украинец может победить более габаритного соперника.
Я думаю, если Усик будет проводить свои комбинации, идти в атаку, придерживаться намеченного плана и не позволит Тайсону боксировать, наносить джебы и держать дистанцию, то Александр достигнет победы,
– заявил Руис.
Напомним, что последний раз сам Энди Руис выходил в ринг в сентябре 2022 года и единогласным решением судей победил Луиса Ортиса. Его возвращение на ринг ожидается в августе.Важно. Накануне стало известно, где можно будет в Украине посмотреть бой за абсолют. Официальным транслятором стал медиасервис MEGOGO. Он покажет большую студию и весь файткард вечера бокса в Саудовской Аравии.
Краткие сведения об Энди Руисе
- Американский боксер мексиканского происхождения, выступающий в супертяжелой весовой категории
- На любительском уровне провел 110 боев, в которых одержал 105 побед
- Профессиональную карьеру начал в 2009 году
- Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Эти титулы завоевал в бою против Энтони Джошуа, однако проиграл их в реванше
- Всего на профессиональном уровне провел 37 поединков – 35 побед и 2 поражения (от Джошуа и Паркера)