Победный план на бой: звезда хевивейта рассказал, за счет чего Усик может одолеть Фьюри

В субботу, 18 мая, состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. За него будут сражаться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Этот поединок все боксерское сообщество ожидает и обсуждает с момента его объявления. Эксперты делают свои прогнозы и дают советы будущим участникам "боя века".

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Положительный прогноз для Усика

В стороне не остался и американский боксер Энди Руис. Он поделился ожиданиями от эпохальной битвы Усик – Фьюри и рассказал, за счет чего украинец может победить более габаритного соперника.

Я думаю, если Усик будет проводить свои комбинации, идти в атаку, придерживаться намеченного плана и не позволит Тайсону боксировать, наносить джебы и держать дистанцию, то Александр достигнет победы,

– заявил Руис.

Напомним, что последний раз сам Энди Руис выходил в ринг в сентябре 2022 года и единогласным решением судей победил Луиса Ортиса. Его возвращение на ринг ожидается в августе.

Краткие сведения об Энди Руисе

Американский боксер мексиканского происхождения, выступающий в супертяжелой весовой категории

На любительском уровне провел 110 боев, в которых одержал 105 побед

Профессиональную карьеру начал в 2009 году

Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Эти титулы завоевал в бою против Энтони Джошуа, однако проиграл их в реванше

Всего на профессиональном уровне провел 37 поединков – 35 побед и 2 поражения (от Джошуа и Паркера)