Этот поединок все боксерское сообщество ожидает и обсуждает с момента его объявления. Эксперты делают свои прогнозы и дают советы будущим участникам "боя века".

Читайте также Усик в топе: The Ring обновило рейтинг лучших боксеров – Фьюри не попал даже в десятку

Положительный прогноз для Усика

В стороне не остался и американский боксер Энди Руис. Он поделился ожиданиями от эпохальной битвы Усик – Фьюри и рассказал, за счет чего украинец может победить более габаритного соперника.

Я думаю, если Усик будет проводить свои комбинации, идти в атаку, придерживаться намеченного плана и не позволит Тайсону боксировать, наносить джебы и держать дистанцию, то Александр достигнет победы,

– заявил Руис.

Напомним, что последний раз сам Энди Руис выходил в ринг в сентябре 2022 года и единогласным решением судей победил Луиса Ортиса. Его возвращение на ринг ожидается в августе.

Важно. Накануне стало известно, где можно будет в Украине посмотреть бой за абсолют. Официальным транслятором стал медиасервис MEGOGO. Он покажет большую студию и весь файткард вечера бокса в Саудовской Аравии.

Краткие сведения об Энди Руисе