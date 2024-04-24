Боксерское издание опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик оказался в топе.
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Усик в топе рейтинга лучших боксеров
Первое место отдали американцу Теренсу Кроуфорду, а вторую строчку занял японец Наоя Иноуэ. Александр Усик замыкает топ-3. Тайсона Фьюри нет даже в десятке лучших.
Впервые за долгое время в топ-10 нет Девина Хейни, которого в ночь с 20 на 21 апреля одолел Райан Гарсия.
Топ-10 боксеров по версии The Ring
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Канело Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
- Хунто Накатани
Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.