Боксерское издание опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик оказался в топе.

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Усик в топе рейтинга лучших боксеров

Первое место отдали американцу Теренсу Кроуфорду, а вторую строчку занял японец Наоя Иноуэ. Александр Усик замыкает топ-3. Тайсона Фьюри нет даже в десятке лучших.

Впервые за долгое время в топ-10 нет Девина Хейни, которого в ночь с 20 на 21 апреля одолел Райан Гарсия.

Топ-10 боксеров по версии The Ring

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Канело Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Хунто Накатани

Важно! Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов.

Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.