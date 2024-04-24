Боксерское издание опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Александр Усик оказался в топе.

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Усик в топе рейтинга лучших боксеров

Первое место отдали американцу Теренсу Кроуфорду, а вторую строчку занял японец Наоя Иноуэ. Александр Усик замыкает топ-3. Тайсона Фьюри нет даже в десятке лучших.

Впервые за долгое время в топ-10 нет Девина Хейни, которого в ночь с 20 на 21 апреля одолел Райан Гарсия.

Топ-10 боксеров по версии The Ring

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Канело Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Джесси Родригес
  10. Хунто Накатани

Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за травмы Тайсона Фьюри, который рассек бровь во время тренировок.